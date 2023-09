“Persi troppi palloni”, Politano rammaricato: cosa non gli è piaciuto del Napoli

Nelle solite interviste post-partita ecco che Politano esamina la sconfitta contro la Lazio e non solo.

Matteo Politano ai microfoni di DAZN esprime le sue sensazioni su questo nuovo Napoli guidato da Rudi Garcia. Arriva intanto la prima sconfitta stagione per gli azzurri che, diversamente dal solito, questa volta non hanno brillato.

Matteo Politano, le sue sensazioni sulla sua squadra

Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN nel pst-partita di Napoli–Lazio:

Nel secondo tempo è mancata lucidità e abbiamo perso troppi palloni. Siamo stati impreparati e abbiamo fatto fare alla Lazio ciò che voleva. Penso che nel primo tempo si è visto cosa possiamo fare, noi abbiamo creato tanto e la Lazio con il primo tiro in porta ha segnato. Dobbiamo sicuramente lavorare tanto, il mister è nuovo e non è semplice adattarsi subito ai nuovi schemi.

Poi, infine, ha avuto modo anche di commentare la sua convocazione in Nazionale con Spalletti, suo ex allenatore a Napoli, che lo ha scelto per i nuovi impegni dell’Italia: