Meluso: “Soddisfatti dal mercato”, poi svela l’obiettivo del Napoli

Il Napoli di mister Rudi Garcia è pronto per il big match casalingo contro la Lazio.

Dopo aver messo ko Frosinone e Sassuolo, il Napoli di mister Rudi Garcia cerca la terza vittoria consecutiva in campionato per continuare a macinare punti. Gli azzurri questa sera, in occasione della terza giornata di Serie A, dovranno misurarsi con la Lazio dell’ex Napoli, Maurizio Sarri, squadra reduce da due ko consecutivi per mano di Genoa e Lecce.

Parla Meluso prima del match

Nel pre gara, in casa Napoli ha parlato il direttore sportivo degli azzurri, Mauro Meluso. Il ds del club partenopeo, attraverso i microfoni di Dazn, ha presentato il match : “Avevamo degli obiettivi sul mercato e siamo soddisfatti di averli raggiunti per colmare le caselle vuote”.

Mauro Meluso si è detto pienamente soddisfatto su un aspetto in particolare: “Siamo soprattutto soddisfatti di aver mantenuto le colonne portanti dello scudetto dello scorso anno”.