Luis Alberto polemico: “Meglio che non parlo, altrimenti mi squalificano”

Luis Alberto, autore del primo gol in Napoli-Lazio, esprime così le sue idee nel post-partita a DAZN.

Un Napoli non lucido e con molte défaillance è caduto in casa contro la Lazio. Lazio di Sarri che non ha avuto un ottimo impatto in questo inizio di Serie A che però, ora, ha dato ottimi segnali battendo i campioni in carica.

Luis Alberto, le sue parole

Tra i tanti commenti al centro delle polemiche vi è anche l’arbitraggio.

Ed è anche su qesto che lo spagnolo, Luis Alberto, si sofferma evidenziando le volte in cui l’arbitraggio non è andato a proprio favore, queste le sue parole ai microfoni di DAZN nel post-partita:

Partita di grande sacrificio da parte di tutte la squadra. Eravamo comunque tranquilli nonostante le due sconfitte. Siamo più forti dell’anno scorso e oggi lo abbiamo dimostrato. Sono contento per tutta la Lazio e per tutti i compagni. Siamo una squadra forte quando vogliamo.

Poi si sofferma sul suo gol e sull’arbritraggio, appunto: