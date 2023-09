Il Milan prenota l’erede di Osimhen: lo prendono a zero

Non solo Jovic, il Milan ha in pugno un altro attaccante: i rossoneri tentano lo sgarbo al Napoli puntando sul parametro zero

Quest’estate il futuro di Osimhen è stato al centro delle discussioni per giorni. Prima l’interesse dei top club europei come PSG e Bayern, poi il blitz dell’Al Hilal, fino alla telenovela (non ancora conclusa) legata al rinnovo. Di conseguenza, visti i dubbi sul futuro del proprio bomber, il Napoli si è cautelato ed ha individuato alcuni profili interessanti per sostituire, un domani, l’attaccante nigeriano. Tra questi c’è anche Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, che fa del fiuto del gol, abbinato ad un’ottima tecnica di base, la sua caratteristica principale.

Il Napoli non ha mai tentato un affondo, probabilmente ci sono stati solo alcuni contatti con l’entourage ad inizio estate, ma niente di concreto. Poi, ovviamente, la certa permanenza di Osimhen e l’avvicinarsi del rinnovo dopo i tanti incontri con l’agente hanno definitivamente allontanato le voci riguardo un possibile approdo di David alla corte di mister Rudi Garcia. Infine, sul finale della sessione estiva di calciomercato il club partenopeo ha concentrato le sue attenzioni su altri obiettivi, ed ha chiuso i colpi Lindstrom, Natan e Cajuste.

Sfuma David al Napoli, il Milan studia il piano per averlo a zero

Tuttavia l’attaccante nordamericano non è solo in orbita Napoli. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, anche il Milan avrebbe messo gli occhi su di lui. I rossoneri avrebbero individuato nell’attaccante del Lille la punta del futuro, nel momento in cui Giroud non potrà più essere utile a causa dell’età avanzata.

Quest’estate i rossoneri si sono resi protagonisti di una campagna acquisti rivoluzionaria: ben dieci colpi messi a segno dalla nuova coppia di mercato formata da Furlani e Moncada, tra i quali spiccano senza dubbio i vari Pulisic, Chukwueze, Musah, Reijnders e Loftus-Cheek, che già si sono messi in mostra nei primissimi match di questa stagione. Inoltre, in prossimità del gong dell’ultimo giorno di mercato, è arrivato anche il vice Giroud.

Infatti, ceduto Origi in prestito al Nottingham Forest, il Milan ha chiuso per Luka Jovic dalla Fiorentina: prestito secco annuale dal valore gratuito (i rossoneri si prenderanno carico solo dello stipendio del calciatore, che si aggira attorno ai 2,4 milioni di euro). Tuttavia, la rosea parla di progetto futuro per prendere David a parametro zero, in quanto il suo contratto è in scadenza nel 2024, puntando sulla volontà del calciatore. Dunque, i rossoneri, ad oggi, sono decisamente in vantaggio nella corsa all’attaccante della nazionale canadese.