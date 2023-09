“È stato un problema”, a Dazn criticano: cosa non ha funzionato nel Napoli

Il Napoli di mister Rudi Garcia è crollato allo stadio Diego Armando Maradona nel match contro la Lazio dell’ex azzurro Maurizio Sarri.

Dopo le due vittorie consecutive contro Frosinone e Sassuolo, è arrivata la prima sconfitta in campionato per il Napoli di mister Rudi Garcia. Gli azzurri, in occasione della terza giornata di Serie A, sono andati ko in casa contro la Lazio dell’ex tecnico dei partenopei Maurizio Sarri. Per la squadra biancoceleste si tratta del primo successo in stagione, dopo le due sconfitte contro Genoa e Lecce.

Arriva la critica di un ex calciatore per il Napoli

Dopo la pensante sconfitta incassata dal Napoli, sono partite le prime critiche per la squadra azzurra allenata da Rudi Garcia. Nel post match, l’ex calciatore Alessandro Matri ha commentato in modo negativo l’atteggiamento difensivo assunto dalla formazione azzurra.

Alessandro Matri, adesso opinionista DAZN, ha mosso delle critiche nei confronti del Napoli, indicando il fattore principale che ha permesso alla Lazio di vincere la gara: “La squadra di Sarri ha difeso molto bene. Sarri è stato bravissimo nel preparare la gara in questo modo, ha deciso di abbassarsi un po’ sapendo di far male in transizione. Lazio compatta fino alla fine, vittoria meritata”.

Inoltre, Alessandro Matri, nel corso del post match, ha evidenziato a più battute l’atteggiamento troppo confusionario del Napoli sul piano della fase difensiva. Secondo l’ex calciatore, la squadra di mister Rudi Garcia si è mostrata disunita in difesa, sopratutto nella ripresa. Inoltre, Alessandro Matri ha evidenziato come si senta l’assenza di Kim, passato al Bayern Monaco, nella retroguardia partenopea.