Gli urlano “Forza Napoli”: gesto vergognoso di Sarri (VIDEO)

Il Napoli si appresta a sfidare la Lazio allenata dall’ex Maurizio Sarri. Il tecnico dei biancocelesti si è reso protagonista di un gesto indecoroso all’arrivo a Napoli.

Siamo giunti alla vigilia di Napoli-Lazio, che domani sera si affronteranno al Diego Armando Maradona. Gli azzurri vanno a caccia del terzo successo per chiudere a punteggio prima della sosta per le nazionali.

I biancocelesti sono reduci un avvio disastroso, avendo raccolto due sconfitte. Il nervosismo della squadra si è potuto notare nella reazione di Sarri all’arrivo a Napoli.

Brutto gesto di Sarri verso un tifoso all’arrivo a Napoli

Insieme a Roma-Milan (al momento in campo), l’altro big match della 3ª giornata di Serie A è Napoli-Lazio. I tifosi azzurri hanno preso d’assalto i botteghini per acquistare un biglietto per il match dei campioni d’Italia contro l’ex Sarri. Il tecnico della Lazio si è reso protagonista di un episodio spiacevole al momento dell’arrivo a Napoli della sua squadra.

La Lazio si è diretta verso Napoli tramite treno, con l’arrivo della squadra in prima serata. All’uscita dalla stazione di Napoli Afragola l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri si è rivolto in una maniera indecorosa verso un tifoso del Napoli. Difatti il tifoso presente alla stazione aveva urlato verso Sarri “Forza Napoli”, ma la reazione del tecnico biancoceleste è stata scioccante.

Difatti Sarri si è girato verso il tifoso mostrandogli il dito medio. Un gesto veramente spiacevole da parte di Sarri, soprattutto per i suoi trascorsi sulla panchina del Napoli. Di seguito il video dell’accaduto.

I tifosi presenti sono rimasti sconcertati dalla reazione dell’allenatore della Lazio, visto che non si sarebbero mai aspettati una tale risposta da parte di Sarri.