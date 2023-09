Napoli, infortunio e tegola per Garcia: svelati i tempi di recupero

Non sono positive le ultime news per Garcia alla vigilia dell’importante sfida di campionato contro la Lazio di mister Maurizio Sarri

Domenica sera il Napoli accoglierà, allo Stadio Diego Armando Maradona, la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. I biancocelesti, reduci da un inizio di campionato abbastanza difficoltoso (due sconfitte nelle prime due contro Lecce e Genoa), hanno voglia di rifarsi e di dimostrare il loro valore sul campo dei campioni d’Italia. Il Napoli invece è partito con il piede giusto: due vittorie convincenti contro Frosinone e Sassuolo. Tuttavia, la sfida contro la Lazio, vista anche la differenza di organico e blasone rispetto ai primi due match, rappresenterà un primo esame importante per la squadra di Rudi Garcia.

Lo scorso anno la Lazio si impose, per 1-0, grazie ad un gol spettacolare di Mathias Vecino che ammutolì il pubblico di Fuorigrotta. Come in quell’occasione, Sarri farà sicuro affidamento sul tridente d’attacco, oramai collaudato, formato da Mattia Zaccagni, Felipe Anderson e Ciro Immobile.

Garcia invece dovrà sciogliere il dubbio legato a Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano non è stato convocato alla prima in trasferta contro il Frosinone e non è partito dal primo minuto contro il Sassuolo. Sul finire del match contro i neroverdi è entrato ed ha illuminato il Maradona con le sue giocate. In seguito alle domande sull’argomento in conferenza, Garcia ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni fisiche, affermando che il calciatore sta bene, ma ha preferito non dare ulteriori informazioni ai suoi avversari. Tuttavia, il mister azzurro dovrà fare i conti con un’altra assenza: quella di Pierluigi Gollini.

Report di Allenamento del Napoli, Gollini infortunato: i tempi di recupeo

In mattinata il Napoli ha pubblicato, sul sito ufficiale del club partenopeo, il report di allenamento di oggi 1 settembre 2023. Tramite il comunicato gli azzurri hanno reso noto l’infortunio del portiere di riserva Pierluigi Gollini. Per l’ex Tottenham si tratta di un trauma contusivo alla mano destra.

Non un infortunio grave, ma, vista l’importanza delle mani nel ruolo del portiere, sarà ai box per il prossimo match contro la Lazio. Per quanto riguarda i tempi di recupero effettivi, ad oggi, non c’è nulla di ufficiale. Tuttavia è molto probabile che si tratti di uno stop di pochi giorni e dovrebbe tornare poi a disposizione di mister Garcia dopo la sosta delle Nazionali.

Per il resto, l’allenamento degli azzurri si è svolto regolarmente al Konami Training Center, dove la squadra ha svolto un lavoro di riscaldamento e poi di velocità. Successivamente gli azzurri hanno svolto una partitella a campo ridotto con esercitazione tattica.