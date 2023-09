Convocazioni Italia, ufficiali le prime scelte di Spalletti: quattro giocatori del Napoli convocati

Al termine della 3ª giornata di Serie A, il campionato si fermerà per la sosta delle nazionali. C’è grande attesa per l’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia, il quale ha stilato i primi convocati.

Mentre il Napoli si prepara al big match che andrà in scena al Maradona domani sera alle 20:45 contro la Lazio, Luciano Spalletti si prepara in vista dell’esordio sulla panchina dell’Italia. L’ex allenatore del Napoli ha reso noto i convocati pochi istanti fa.

Nella lista sono presenti anche alcuni giocatori del Napoli, che ovviamente Spalletti conosce alla perfezione.

Spalletti convoca Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori: la lista completa

Luciano Spalletti domani si presenterà alla stampa come nuovo Commissario Tecnico dell’Italia, ma già da oggi ha effettuato la sua prima azione. Difatti pochi istanti fa è stata resa nota la prima lista dei convocati di Spalletti. L’Italia sarà impegnata contro la Macedonia del Nord (9 settembre) e l’Ucraina (12 settembre), con i match validi per la qualificazione agli Europei del 2024.

Nei convocati stilati da Spalletti figurano quattro giocatori del Napoli (Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori), che fino a pochi mesi fa ha allenato.

Di seguito la lista completa dei convocati del nuovo Commissario Tecnico dell’Italia.

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Ivan Provedel, Guglielmo Vicario.

Difensori: Alessandro Bastoni , Cristiano Biraghi, Nicolò Casale, Matteo Darmian , Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Gianluca Mancini, Alessio Romagnoli , Giorgio Scalvini, Leonardo Spinazzola.

Centrocampisti: Nicolò Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli , Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina, Sandro Tonali.

Attaccanti: Federico Chiesa, Wilfried Gnonto, Ciro Immobile, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui , Mattia Zaccagni, Nicolò Zaniolo.

Spalletti ha richiamato in Nazionale giocatori che erano assenti da parecchio, come Zaccagni, Mancini, Locatelli e Biraghi. C’è anche la prima convocazione per Nicolò Casale, che finora aveva presenziato solamente in alcuni stage ma mai convocato ufficialmente.