Blocco Napoli con l’Italia: chi convoca Spalletti in Nazionale

È il giorno delle prima convocazioni di Luciano Spalletti in veste di selezionatore della Nazionale italiana, le sorprese sono dietro l’angolo.

Il terremoto di ferragosto che ha provocato la gigante frattura tra la FIGC e Roberto Mancini ha spianato la strada della Nazionale a Spalletti. Certo è che il tecnico toscano, fresco campione d’Italia con il Napoli, si troverà dinanzi ad una missione difficile. Ancor più complessa di tutte quelle affrontate fino ad ora, il neo commissario tecnico è chiamato a dar sfoggio di tutte le sue competenze maturate negli anni in panchina. Di tempo ce n’è stato davvero poco, soltanto oggi Lucio farà il primo insediamento, come Ct a tutti gli effetti, a Coverciano e prima della presentazione con Gravina, schedata per domani, ci saranno i convocati.

La missione spallettiana è quella di arrivare a giocare Euro 2024 in Germania e difendere quel titolo di campioni d’Europa che, con fierezza, portiamo ancora cucito sulla maglia. Il girone con l’Inghilterra è complesso, i britannici provano la fuga e per tenere il passo della Nazionale di Southgate, Luciano deve assolutamente fare una gran bella figura con Macedonia e Ucraina. Il tempo per preparare queste due partite è stato quasi nullo ed eventuali passi falsi comprometterebbero la qualificazione ai prossimi campionati europei.

I possibili convocati di Spalletti: tra certezze e nuove speranze

Tra la chiusura del calciomercato estivo, la giornata di campionato che inizia e la prima convocazione di Spalletti, la giornata di oggi pare che abbia molto da dire. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico toscano non avrà un numero limite e potrà scegliere tra 25 o 30 calciatori.

Si parte dai punti fermi del suo Napoli, che lo ha reso il numero uno d’Italia. Raspadori e Di Lorenzo, due certezze assolute per Spalletti. Probabile ritorno di Belotti e Calabria (che se la giocherà con Lazzari), difficile la convocazione di Berardi che non sta giocando con il Sassuolo e di Zaniolo che ha appena firmato con l’Aston Villa. Quasi certo il ritorno di Mattia Zaccagni, Retegui potrebbe essere riconfermato dopo l’ottimo inizio con il Genoa. A centrocampo potrebbero esserci le prime convocazioni per Ricci e Baldanzi con Tonali e Barella punti fermi. In difesa si punterà sulla coppia Casale-Romagnoli, con probabile convocazione di Alessandro Buongiorno, uomo mercato delle ultime ore.

Per quanto riguarda il capitolo portieri, Gigio Donnarumma è titolare inamovibile, dietro di lui Meret e Vicario, autore di un inizio di stagione ad altissimo livello con il Tottenham in Premier League.

Italia, i probabili convocati da Spalletti in Nazionale

Di seguito la lista dei possibili convocati di Luciano Spalletti.

PORTIERI: Donnarumma (Psg), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham), Provedel (Lazio) o Falcone (Lecce).

DIFENSORI: Scalvini (Atalanta), Buongiorno (Torino), Bastoni (Inter), Casale (Lazio), Romagnoli (Lazio), Baschirotto (Lecce) o Gatti (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Calabria (Milan) o Lazzari (Lazio), Dimarco (Inter), Cambiaso (Juventus) o Udogie (Tottenham) o Parisi (Fiorentina).

CENTROCAMPISTI: Tonali (Newcastle), Barella (Inter), Locatelli (Juventus), Ricci (Torino), Frattesi (Inter), Lo. Pellegrini (Roma), Cristante (Roma), Fagioli (Juventus) o Pessina (Monza).

ATTACCANTI: Politano (Napoli), Raspadori (Napoli), Chiesa (Juventus), Zaccagni (Lazio), Baldanzi (Empoli) o Zaniolo (Aston Villa), Immobile (Lazio), Retegui (Genoa), Belotti (Roma) o Scamacca (Atalanta)