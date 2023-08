Il Napoli in queste ultime ore potrebbe registrare una cessione importante: questo è quanto fatto trapelare in questi istanti, quando mancano poche ore al gong finale del mercato estivo.

Mancano davvero poche ore al termine della sessione estiva di calciomercato, ma il Napoli può regalare ancora sorprese. Già, perché (soprattutto in uscita, ndr) non è escluso che possano arrivare novità, con un nome che è in fila a tal riguardo.

Si tratta di Diego Demme, per il quale è praticamente sfumato il passaggio in Germania (su di lui c’era l’Hertha Berlino, ndr), ma che nelle prossime ore potrebbe salutare il Napoli ma non la Serie A.

Fiorentina in chiusura per Demme: in serata possibile fumata bianca

Nella sessione estiva di calciomercato la dirigenza del Napoli ha cercato in lungo e in largo acquirenti per piazzare i suoi esuberi. A poche ore dal gong finale gli azzurri potrebbero finalmente salutare alcuni di loro. Tra questi è vicino all’addio Diego Demme, che però resterà in Italia.

Come riportato da TuttoMercatoWeb, la Fiorentina sarebbe vicina all’acquisizione del centrocampista tedesco, che sarà il nuovo rinforzo per Vincenzo Italiano. Nella giornata odierna – probabilmente in serata – è atteso il via libero definitivo al trasferimento alla Viola di Demme. La Fiorentina ha già un accordo con il centrocampista per un contratto fino al 2025 a circa 1 milione netto a stagione.

Resta da trovare l’accordo con il Napoli, ma vista la volontà degli azzurri di liberarsi del tedesco non dovrebbero esserci problemi. Dunque il Napoli è ormai vicino a piazzare sia Demme che Lozano, dopo un’estate in cui le loro cessioni sembravano improbabili viste le poche offerte ricevute.