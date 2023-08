Notizia da non credere dall’Argentina: c’entra Simeone

Uno dei giocatori fondamentali nelle rotazioni di Rudi Garcia è Giovanni Simeone, che grazie alle sua qualità e alla sua tecnica riesce a mettere in difficoltà le difese. Dall’Argentina arriva una notizia clamorosa riguarda l’attaccante argentino.

Nel Napoli uno dei giocatori importanti per far rifiatare i big è il cholito Simeone, che riesce a incidere anche in pochi minuti. Specialmente in questa stagione ricca di impegni per gli azzurri l’argentino potrà risultare decisivo in più occasioni.

Intanto dall’Argentina non arrivano belle notizie per l’attaccante del Napoli.

Scaloni non convoca Simeone per i prossimi impegni dell’Argentina

Arriva l’esclusione dai convocati dell’Argentina per Giovanni Simeone. L’attaccante del Napoli non sarà dunque presente nei prossimi impegni dell’Albiceleste contro Ecuador e Bolivia. Il Commissario Tecnico dell’Argentina ha preferito lasciare a casa Simeone per questi impegni, preferendogli altri profili.

Difatti tra i convocati dell’Argentina troviamo il nuovo attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, oltre ai soliti Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Dunque Simeone resterà agli ordini di Rudi Garcia durante la sosta delle nazionali, dove potrà dare il suo apporto vista l’assenza dei big.