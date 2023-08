Napoli al Mondiale per Club: i tifosi possono sognare, cosa serve per la qualificazione

La nuova stagione calcistica è iniziata ufficialmente da poche settimane, ma qualcuno guarda già oltre. L’appuntamento che molti guardano è il Mondiale per Club, a cui il Napoli spera di partecipare. Ecco cosa serve agli azzurri per qualificarsi.

Nella giornata odierna andranno in scena i sorteggi dei gironi della Champions League 2023/2024, con il Napoli in attesa di scoprire le sue avversarie. Gli azzurri puntano ad un girone morbido, anche perché fanno parte della prima fascia delle urne di Nyon.

In particolar modo in questa stagione i campioni d’Italia sperano in un girone non complicato, visto che da lì passerà molto della qualificazione al nuovo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA.

Il Napoli punta alla qualificazione al Mondiale per Club del 2025: come funziona la competizione

Nel corso degli ultimi tempi uno dei temi chiave in campo europeo è stata la creazione della Superlega. Il progetto poi è naufragato visti gli scontri con la UEFA, che ha minacciato l’esclusione dei club partecipanti dalla Champions League. Per contrastare la nascita della competizione, la UEFA ha rinnovato il format della Champions League, che andrà in vigore dalla stagione 2024/2025. Ma anche la FIFA ha deciso di apportare dei cambiamenti significati al Mondiale per Club, che prenderà anch’esso il via nel 2025, precisamente a giugno e si disputerà negli Stati Uniti.

Tra i club che ambiscono a partecipare alla competizione c’è anche il Napoli, che è in piena corsa per qualificarsi. Scopriamo insieme come funziona la competizione e cosa serve agli azzurri per qualificarsi al nuovo Mondiale per Club.

Il nuovo Mondiale per Club indetto dalla FIFA vedrà la partecipazione di 32 squadre, di cui 12 saranno europee. Ogni nazione potrà contare sulla presenza di due squadre all’interno della competizione. Parteciperanno di diritto al Mondiale per Club le vincitrici della Champions League dall’edizione 2021 a quella del 2024. Per l’assegnazione degli altri posti sarà considerato il Ranking UEFA a partire dalla stagione 2020/2021 fino a quello 2023/2024.

Al momento l’Inter è ad un passo dalla qualificazione, vista la finale di Champions League disputata la scorsa stagione. Per quanto riguarda l’altro posto dedicato ad una squadra italiana ci sarà una lotta a tre tra Juventus, Milan e Napoli, ma potrebbe qualificarsi anche la Lazio in caso di vittoria della Coppa dalle grandi orecchie. I bianconeri al momento sono in lieve vantaggio sulle avversarie, ma non partecipando alla Champions in questa stagione sono a forte rischio esclusione.

Saranno assegnati dei punti in base ai risultati in Champions League: 2 per ogni vittoria, 1 per ogni pareggio, 4 per la qualificazione agli ottavi ed 1 punto per l’accesso ad ogni turno successivo. Il Milan al momento è di poco avanti sul Napoli, ma ai rossoneri potrebbe bastare il solo passaggio del girone per scavalcare la Juventus. Al Napoli invece servirebbe la qualificazione ai quarti di finale della Champions League, ed inoltre dovrebbe sperare in un percorso disastroso del Milan.

Qualora nessuna tra Milan e Napoli riuscisse a totalizzare i punti necessari alla qualificazione, si qualificherebbe la Juventus come seconda italiana. Insomma, c’è da guardare con attenzione ai risultati in Champions League di Napoli e Milan, per scoprire se una delle due riuscirà a qualificarsi al nuovo Mondiale per Club della FIFA. Ovviamente le società si auspicano di qualificarsi, anche perché la competizione vanta un montepremi pari a 2 miliardi di euro da dividere per le 32 squadre partecipanti. Quindi potrebbe essere anche una buona occasione per rimpolpare ulteriormente le casse del club, ed investire eventuale sul mercato quelle cifre.