Colpo Napoli in extremis: la svolta a sorpresa può arrivare in queste ore

In queste ultime ore di mercato i dirigenti del Napoli sono a caccia di qualche opportunità per rinforzare la rosa. Si potrebbe aprire uno scenario interessante per l’eventuale trasferimento di un obiettivo.

Meluso ed i suoi colleghi sono al lavoro in queste ultime ore roventi della sessione estiva di calciomercato. Si va a caccia di qualche occasione che può aprirsi nel corso di queste battute finali di mercato.

Tra oggi e domani potrebbe verificarsi una situazione agevole per l’approdo in azzurro di un obiettivo.

Mercato Napoli: potrebbe aprirsi uno spiraglio per il trasferimento di Amrabat

Nel corso di questa estate si è parlato molto del futuro del centrocampista marocchino della Fiorentina Sofyan Amrabat. Il giocatore è sul taccuino di diversi top club italiani ed esteri, tra cui Juventus, Napoli, Manchester United e Liverpool. Queste ore finali di calciomercato potrebbe portare i Viola a cambiare le condizioni della cessione.

Difatti come affermato da Daniele Miceli a Radio KissKissNapoli, al momento la Fiorentina non ritratta sulle condizioni del trasferimento. Ma qualora i Viola decidessero di aprire al prestito con eventuale diritto di riscatto al posto dell’obbligo, ecco che il Napoli potrebbe tentare l’affondo visto gli ottimi rapporti con i toscani. Inoltre la Fiorentina è interessata anche a Diego Demme, e quindi non è da escludere un’eventuale scambio di prestiti tra le due squadre.

Staremo e vedere se ci sarà un cambiamento di posizione da parte della Fiorentina – e che quindi aprirebbe uno spiraglio – oppure se i Viola resteranno fermi sulla loro volontà di cedere il giocatore con l’obbligo di riscatto.