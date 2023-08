“Odio Napoli”: cori vergognosi dei tifosi della Roma all’arrivo di Lukaku (VIDEO)

Nell’entusiasmo dei quasi 5000 tifosi romanisti presenti all’aeroporto per accogliere Lukaku non sono mancati i soliti cori contro la città di Napoli.

È atterrato poco dopo le 17 il nuovo acquisto della Roma, Romelu Lukaku: il nuovo centravanti della Roma è stato accolto dai tifosi giallorossi all’aeroporto di Ciampino. La febbre del tifo romanista è sempre di grande impatto e si aspettava da tanto un nome che facesse muovere gli equilibri. Presenti in quasi 5000 dalle prime ore della giornata, i sostenitori della squadra di Mourinho hanno preso d’assalto l’aeroporto.

Era dall’arrivo di Gabriel Omar Batistuta, nel giugno 2000, che non si vedeva quest’affluenza per un nuovo acquisto in casa giallorossa. Come al solito non sono mancati vari sfottò ai rivali partenopei. L’astio tra le due tifoserie è incredibilmente elevato. Già nel gennaio scorso i gruppi organizzati delle due squadre misero in scena una guerriglia.

Cori contro Napoli a Ciampino

“Il mio sogno esaudirò, Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”. Questo tra i tanti cori dei tifosi romanisti all’arrivo dell’attaccante belga nella Capitale. In Italia il brano “Freed From Desire” di Gala è ormai diventato una base per moltissime tifoserie, anche contro il Napoli questo coro dei tifosi romanisti, in una giornata di gioia, non hanno fatto mancare l’astio per i rivali.

È inaccettabile quest’odio territoriale, spesso ingiustificato e gratuito. Sono tante ormai le volte che le tifoserie avversarie, non solo quella romanista danno sfoggio a questo coro che ai napoletani non piace assolutamente.