Demme, due italiane insistono per lui: un ostacolo rallenta tutto

Tra i vari esuberi presenti nella rosa del Napoli c’è anche Diego Demme. I prossimi giorni saranno decisivi per trovare una nuova sistemazione per il centrocampista tedesco.

La dirigenza del Napoli ha lavorato un’estate intera per cercare una nuova sistemazione per gli esuberi, ma senza riuscirci. Al club campione d’Italia non sono arrivate proposte soddisfacenti per lasciar partire gli esuberi, ma i prossimi giorni potrebbero riservare qualche sorpresa.

Nella lista dei cedibile figura anche Diego Demme, che però sarà difficile da piazzare a causa di un ostacolo.

L’ingaggio elevato di Demme rallenta la sua cessione

Nonostante il ruolo non più centrale all’interno dell’organico, Diego Demme è uno dei giocatori più pagati della rosa. Difatti al momento del suo acquisto nel gennaio 2020, il Napoli decise di proporre al tedesco uno stipendio pari a 2,5 milioni annui netti (3,8 lordi poiché beneficia del Decreto Crescita). Nella rosa del Napoli, Demme è il quinti giocatore più pagato a pari merito con Raspadori.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’ingaggio elevato del centrocampista tedesco rende difficile anche una sua cessione. L’unico club che era seriamente intenzionato ad acquistare Demme era l’Hertha Berlino, ma il pessimo avvio in campionato dei tedeschi ha fatto cambiare idea al centrocampista. In Serie A c’è qualche club interessato, ossia Genoa ed Hellas Verona, ma i due club non vogliono accollarsi l’ingaggio del tedesco.

Ad oggi dunque è molto improbabile una cessione di Demme a titolo definitivo, ma si va verso una cessione in prestito, con parte dell’ingaggio che graverà sulle spalle del Napoli.