Spalletti in Nazionale porta Napoli in vetta: decisione storica

Dopo l’addio a sorpresa di Roberto Mancini alla Nazionale italiana, la FIGC ha deciso di puntare su Luciano Spalletti come nuovo Commissario Tecnico. L’ex allenatore del Napoli avrebbe già preso la decisione sul prossimo capitano.

Dopo aver guidato il Napoli allo scudetto dopo la lunga attesa di 33 anni, Luciano Spalletti ha deciso di salutare la piazza dopo appena due stagioni in azzurro. Questa sua decisione ha lasciato di stucco l’intera piazza, che mai si sarebbe aspettato l’addio del tecnico toscano.

Dopo pochi mesi però Spalletti è pronto al rientro, e lo farà sulla panchina dell’Italia. L’attuale allenatore campione d’Italia avrebbe già scelto a chi affidare la fascia di capitano.

Spalletti investe su Di Lorenzo: sarà lui il capitano dell’Italia?

È questa l’indiscrezione lanciata da Il Mattino, che afferma come Spalletti sembri intenzionato ad affidare a Giovanni Di Lorenzo la fascia di capitano dell’Italia. Il tecnico toscano ha sempre speso belle parole per il capitano del Napoli, aiutandolo a compiere l’ultimo step per affermarsi tra i grandi.

Difatti è grazie a Luciano Spalletti se Di Lorenzo ad oggi è tra i migliori terzini al mondo, con un rendimento oltre ogni più rosea aspettativa per il ruolo che ricopre. Il capitano del Napoli dal momento in cui si è seduto Spalletti sulla panchina degli azzurri ha iniziato ad incidere anche in zona offensiva. Se prima le sgroppate sulla fascia destra erano estemporanee, con l’approdo dell’allenatore toscano sono diventate il punto forte del terzino italiano.

Grazie al gioco propositivo e di pressione voluto da Spalletti, le qualità di Di Lorenzo sono uscite fuori e sono state esaltate maggiormente. In zona offensiva ormai il capitano del Napoli è un vero e proprio pericolo per le difese, grazie al suo killer instinct in zona gol. Con le sue sovrapposizioni ed i suoi inserimenti crea più di qualche grattacapo alle difese avversarie, che vanno ulteriormente in difficoltà visto che in area sono presenti giocatori pericolosi come Osimhen e Kvaratskhelia.

A testimoniare della pericolosità in attacco di Di Lorenzo è anche questo avvio di campionato. Il capitano del Napoli ha messo già a referto una rete e due assist in appena due partite. Numeri fuori da qualsiasi schema per un terzino. Adesso ritroverà in Nazionale il suo maestro, colui che l’ha fatto esplodere definitivamente e consacrare ai massimi livelli.

Luciano Spalletti si fida di Di Lorenzo, e lo stesso discorso vale per il terzino verso l’allenatore. Per questo motivo l’ex allenatore del Napoli avrebbe deciso di affidare la fascia dell’Italia a Di Lorenzo, reputato ormai come giocatore maturo ed affermato ai vertici del calcio europeo e mondiale. Ovviamente al momento è solamente un’indiscrezione, ma la conferma potremo averla nel prossimo impegno dell’Italia in programma il 9 settembre contro la Macedonia, a meno di un annuncio già nella conferenza stampa di presentazione.