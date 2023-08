Rrahmani da leader su Natan: “Posso assicurarvi una cosa”

Dopo la bella vittoria del Napoli sul Sassuolo, Rhammani ha parlato di diversi temi inerenti all’avvio di stagione azzurro.

Il Napoli ha vinto la prima partita casalinga per 2-0 contro il Sassuolo. Al Maradona l’hanno decisa Osimhen e Di Lorenzo, due degli uomini copertina del Napoli Campiona d’Italia. Inoltre gli azzurri hanno mostrato ancora una volta un bel calcio, facilitato anche dall’espulsione di Maxime Lopez.

Nel post partita di Napoli-Sassuolo hanno parlato prima Di Lorenzo, poi Rudi Garcia ed infine Rrhamani. Il difensore azzurro ha detto la sua sulla partita ai microfoni di Sky Sport, toccando diversi temi interessanti.

Rrhamani ha iniziato parlando delle sensazioni che si provano in questo avvio di Serie A per i giocatori del Napoli:

Tra campo e mercato Rrhamani, con il suo allenatore Garcia che ha parlato di un suo compagno di reparto: Natan.

Continuando, Rrhamani ha parlato proprio di Natan, nuovo difensore arrivato al Napoli:

“Non posso dargli consigli qui in pubblico, glieli do in privato. È un giocatore giovane, abbiamo bisogno di tutti anche di lui. Speriamo che quando entri sia pronto”.