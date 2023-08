Rinnovo Kvaratskhelia, le cifre del nuovo contratto: quando firma?

Nonostante la dirigenza del Napoli attualmente sia al lavoro per effettuare degli innesti, si pensa anche al rinnovo di alcuni azzurri. Al termine del mercato si cercherà l’accordo con Kvaratskhelia.

La stagione del Napoli è iniziata nel migliore dei modi, con i partenopei che hanno raccolto sei punti nelle prime due uscite stagionali. Ovviamente i tifosi si auspicano che il prosieguo della stagione sia su questa lunghezza d’onda, anche se ci saranno degli ostacoli da superare.

Intanto la società sta pensando al rinnovo di alcuni giocatori, ed al termine del mercato si intraprenderà la trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli studia il rinnovo per Kvaratskhelia: le possibili cifre

Dopo un’estate tormentata per quanto riguarda la gestione degli esuberi e dei nuovi innesti, il Napoli penserà al rinnovo dei suoi tesserati. Nel corso dell’estate è stato annunciato il rinnovo del capitano Giovanni Di Lorenzo, ma non sarà l’unico.

Da tempo la società è al lavoro per prolungare il contratto anche ad altri membri della squadra. Come riporta Tuttosport, il prossimo rinnovo potrebbe essere quello di Khvicha Kvaratskhelia. La dirigenza del Napoli sarebbe pronto ad offrirgli un rinnovo fino al 2028 con un ritocco all’ingaggio pari a 3,5 milioni di euro.

Oltre al georgiano la società sta lavorando per il rinnovo di Victor Osimhen, a dimostrazione che il club vuole blindare le sue due punte di diamante. I discorsi con molta probabilità saranno riallacciati al termine del mercato, dove ogni giorno potrà essere quello giusto per raggiungere l’accordo per il rinnovo. Dunque aspettiamoci una netta accelerata per quanto riguarda il discorso rinnovi in casa Napoli al termine del calciomercato.