Napoli-Sassuolo, le ultime sulla formazione: la scelta su Natan

Tra poco più di 24 ore ci sarà l’esordio al Diego Armando Maradona del Napoli contro il Sassuolo. Garcia arriva al match con alcuni dubbi di formazione da sciogliere.

La squadra guidata da Rudi Garcia si prepara a scendere in campo nel suo esordio stagionale al Maradona. I campioni d’Italia ospiteranno il Sassuolo, che è reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta.

Il tecnico del club partenopeo deve ancora scegliere l’undici iniziale, e si porterà a ridosso del match alcuni ballottaggi.

I dubbi di Rudi Garcia verso il match contro il Sassuolo

Rudi Garcia si avvicina all’impegno contro il Sassuolo con alcuni dubbi di formazione. In casa Napoli dovrebbe rivedersi dal 1′ minuto Khvicha Kvaratskhelia per il suo esordio stagionale, ma in altre zone di campo il tecnico francese ha ancora qualche dubbio.

Come riportato da Sky Sport, Garcia avrebbe due dubbi per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro e di ala destra. Per il primo ballottaggio sono in lizza Mario Rui e Mathias Olivera, con il portoghese leggermente favorito sull’uruguaiano. Per quanto riguarda il secondo ballottaggio si contenderanno una maglia da titolare Politano e Raspadori, con l’ex Sassuolo favorito.

Difatti Raspadori potrebbe essere riproposto dal 1′ minuto dopo la buona prestazione contro il Frosinone, in cui l’italiano aveva anche segnato, prima che il suo gol fosse annullato dal VAR. Rinviato l’esordio anche per Natan, a cui sarà preferito nuovamente Juan Jesus. Per il resto dovrebbero essere confermati gli uomini scesi in campo dal 1′ minuto contro il Frosinone.

I dubbi saranno sciolti solamente al momento della pubblicazione della formazione ufficiale che sfiderà il Sassuolo. Di seguito la probabile formazione.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Garcia