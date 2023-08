Grande emozione per Osimhen: è successo prima del fischio d’inizio di Napoli-Sassuolo – FOTO

Consegnato un prestigioso trofeo a Victor Osimhen

Nel prepartita di Napoli-Sassuolo il “Diego Armando Maradona” ha omaggiato Victor Osimhen che a bordo campo è stato premiato con il premio “Paolo Rossi”. Premio che viene dato dall’AIC per il capocannoniere del campionato. Uno dei giocatori simbolo della vittoria del terzo Scudetto si è poi fermato per le foto di rito prima di rientrare negli spogliatoio per prepararsi alla sfida di stasera.

Osimhen vince il premio “Paolo Rossi”

Il presidente dell’AIC, Umberto Calcagno, ha premiato Victor nel prepartita della gara di stasera, match che è anche il primo della stagione del Napoli sul proprio campo, dopo la splendida vittoria di Frosinone. Per Osimhen (che non ha mascherato l’emozione), è rimasto molto felice della premiazione.

Il calciatore ha poi posato con il premio indicando con la mano il numero 3 (in onore dello Scudetto vinto la scorsa stagione). Per il nigeriano dunque premio meritato e voluto di forza, come i gol che hanno trascinato il Napoli allo Scudetto. Indimenticabile quello di Udine che ha consegnato il campionato ai suoi, un gol preso di rabbia e forza proprio quella che citavamo in precedenza.

Victor è dunque pronto anche per battere ogni record anche quest’anno e la partita di Frosinone sembra essere stato l’avviso, la condizione c’è e sembra essere ben in sintonia con Rudi Garcia. Il preludio forse di un’altra annata di “Super Victor“.