Colpo in Serie A last minute: il Napoli ha scelto

Ultime ore di mercato per il Napoli, che intanto ha scelto un possibile colpo last minute: tutti i dettagli dell’affare

Il mercato del Napoli ha registrato quest’anno una doppia beffa: la prima è legata a Kevin Danso, difensore designato come successore di Kim, che alla fine ha rinnovato con il Lens. Poi è stata la volta di Gabri Veiga, che ha preferito l’Arabia alla Serie A. Nel mentre si registrano, oltre ai riscatti dei vari Raspadori e Simeone, gli arrivi di Natan e Cajuste. Poi la rosa dei campioni d’Italia è rimasta invariata. Tuttavia le opportunità, in queste ultime ore di calciomercato, non mancano affatto.

Il diesse Meluso è a lavoro per programmare anche il futuro e non sono da escludere dei colpi last minute da qui alla fine del mercato. Sfumato Veiga, il Napoli potrebbe scegliere un altro giovane talento. In questo senso gli azzurri hanno già scelto il nome.

Colpo last minute in Serie A: il nuovo obiettivo del Napoli

Veiga era un talento cristallino, è scontato. Ma di talenti di quell’età, forse anche più giovani, ce ne sono eccome in giro. E ce ne sono tanti anche in Italia. Tra questi posto d’eccezione merita senza ombra di dubbio Simone Pafundi, trequartista brevilineo classe 2006 nato a Monfalcone ma figlio di napoletani emigrati in provincia di Gorizia. Un nome tornato in auge in quota Napoli, secondo le ultime riportate da il Gazzettino.

Il centrocampista coi bianconeri ha fatto tutta la trafila delle giovanili, fino al debutto in prima squadra. Lo scorso anno è stato, a suo modo, quello della consacrazione. In Serie A ha giocato e si è ben messo in mostra, mentre ha letteralmente brillato nel Mondiale Under 20 con l’Italia, che si è arresa solo in finale contro il fortissimo Uruguay. Ha diciassette anni, ma il suo talento è innegabile.

La situazione al momento è la seguente: Pafundi vuole giocare e sa che ad Udine può trovare spazio. Non è una garanzia, questa. Il contratto è in scadenza nel 2025, al momento non si parla di adeguamento o prolungamento. La situazione è un po’ sospesa, mentre le parti lavorano per una soluzione celere che accontenti tutti.

L’alternativa, invece, è una cessione a titolo definitivo. Ed in questo caso il Napoli è in prima fila: l’Udinese potrebbe cedere il calciatore per una cifra vicina ai dieci milioni, con bonus a medio e lungo termine ed una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Da parte sua il Napoli ha scelto: se arriverà qualcuno, sarà un giovane. E Pafundi ha tutte le carte in regola.