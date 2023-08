Paola Saulino atomica, il bikini è esagerato e i fan vedono (quasi) tutto

Paola Saulino non si smentisce mai: foto sexy con bikini esagerato, una visione atomica. Per la gioia dei fan…

L’estate è il momento giusto per rigenerarsi, dedicarsi del tempo, staccare la spina. Certo, mare e sole fanno da cornice stupenda a quello che è probabilmente il periodo migliore dell’anno. C’è chi però è in estate tutto l’anno e mantiene perennemente alta la temperatura. Ogni riferimento è ovviamente a Paola Saulino, showgirl napoletana sempre più chiacchierata e cliccata sui social. Dove c’è la bella Paola, insomma, si apre il dibattito.

Sia esso un commento, per una foto provocante o accattivante, sia esso una chiacchiera di gossip: i più ricorderanno le dichiarazioni della Saulino circa la sua relazione con l’ex Napoli Jorginho, con tanto di botta e risposta a distanza con la compagna dell’italo-brasiliano. Molti ancora ricordano le imprese virali della biondissima Paola, come la sfilata scudetto dello scorso giugno.

All’esterno del Diego Armando Maradona la Saulino si presentò completamente nuda e col corpo dipinto d’azzurro per pagare la promessa fatta. Più che una tifosa, sembrava una novella divinità scesa in terra per sbandierare fede, tifo e passione per il Napoli. Gli habitué di Instagram, peraltro, nemmeno si stupiscono: Paola qui lascia quotidianamente tutti di sasso, tra un video e una stories ai limiti del proibito. Da qualsiasi punto la si guardi, è certo che poche donne stimolano fantasia ed eccitazione nei tifosi azzurri come la nostra Paola. Che, nell’ultima foto, si è anche superata.

Bikini esagerato e forme perfette: Paola Saulino atomica!

Un lungo periodo di riposo e relax, come scritto in didascalia da Paola Saulino nell’ultima foto che ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale. Direttamente dalla Costa Smeralda, in Sardegna, zona spesso frequentata dalla showgirl in estate. Nella foto che vi proponiamo è possibile ammirare tutta la sensualità della Saulino, in una istantanea che non lascia molto altro da dire.

Abbiamo utilizzato in apertura una parola: divina. Non esiste termine migliore per descrivere la Saulino in uno scatto semplicemente perfetto, senza una imprecisione. Quel che è emerge è anzitutto il corpo da favola della showgirl. Oltre, ovviamente, al bikini: qui i suoi follower possono ammirare tutto (o quasi…).

Solita pioggia di like e commenti a raffica per lei: “Ammazza, che bel balcone” – è il commento ironico di un fan di Paola. Ecco, in questo scatto il dettaglio prezioso è forse proprio il “balcone”…