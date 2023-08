Niente Veiga, Garcia ha in mente una soluzione interna: sostituto a sorpresa!

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia sta studiando qualche soluzione particolare visto il mancato arrivo di Gabri Veiga. Fin dall’inizio del ritiro si parla di questa soluzione tattica.

Il Napoli si avvicina all’impegno contro il Sassuolo che andrà in scena domani al Maradona. L’allenatore del club campione d’Italia Rudi Garcia sta valutando qualche innovazione tattica per il centrocampo visto che Gabri Veiga è ormai sfumato.

L’idea del tecnico francese è quella di adattare un’attaccante nel ruolo di rifinitore dell’azione, utilizzando così le sue ottime qualità nella manovra dell’azione.

Garcia pensa a Raspadori come mezzala: lo scenario possibile

Fin dall’inizio del ritiro di Dimaro-Folgarida Garcia aveva fatto capire come puntasse molto sulle qualità tecniche di Raspadori. L’allenatore del Napoli starebbe lavorando per adattare l’attaccante in un’altra zona di campo, utilizzandolo come raccordo tra centrocampo ed attacco.

L’indiscrezione è stata lanciata da La Gazzetta dello Sport, che afferma come Rudi Garcia stia lavorando per sfruttare al massimo la duttilità di Giacomo Raspadori. L’italiano ha dato la sua piena disponibilità per effettuare questo esperimento, anche perché gli regalerebbe sicuramente maggiore spazio rispetto a quello che potrebbe ottenere giocando da attaccante. Al momento al Konami Training Center si sta lavorando su questa possibile soluzione, ma ci vorrà del tempo per vederla in atto in un match ufficiale.

Staremo a vedere se Garcia insisterà con questo cambiamento nella posizione in campo di Raspadori, o se attenderà qualche rinforzo che la società gli regalerà nell’ultima settimana di mercato.