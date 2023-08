Trattativa Lozano-PSV, il Napoli ha già scelto il sostituto

Il Napoli medita la cessione di Lozano, che ha ricevuto un’offerta importante dal PSV. Intanto, la dirigenza partenopea sta già lavorando per un possibile sostituto.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, a sei giorni dalla chiusura. La notizia fresca di giornata è l’offerta ricevuta dal PSV per l’acquisto di Hirving Lozano da 10 milioni più bonus (sua vecchia squadra). Il giocatore – ad un anno dalla scadenza del contratto – ora può davvero lasciare l’ombra del Vesuvio, con i prossimi che saranno decisivi per stabilire il suo futuro.

Intanto, la dirigenza, ha iniziato a sondare i suoi possibili sostituti. In cima alle preferenze di Mauro Meluso c’è un talento cristallino, che lo scorso anno ha incantato in Champions League.

Lozano non è incedibile: il possibile sostituto individuato da Meluso

La trattativa tra il PSV e Lozano è già avviata, motivo che ha spinto Meluso a valutare possibili alternative. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha messo nel mirino Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte, una delle maggiori promesse militante in Bundesliga.

Per ora si tratta solo di un interessamento ma, nei prossimi giorni, potrebbe sfociare in una trattativa vera e propria. Lindstrom è un giocatore danese classe 2000 che presenta nel suo repertorio una grande predisposizione a saltare l’uomo e qualità affina nel venire a giocare dentro il campo. Insomma, il giocatore di proprietà dell’Eintracht Francoforte è un giocatore che piace alla dirigenza partenopea, che sta rimanendo vigile in caso di partenza di Lozano.