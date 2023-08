Dal Napoli al Liverpool: era un pallino di Giuntoli

Il calciatore verso Liverpool, i Reds pronti a chiudere il colpo. Fu vicino al Napoli: era uno dei pallini di Cristiano Giuntoli

Il calciomercato impazza. Sono queste le ultime ore, decisive per chiudere i colpi in entrata e piazzare gli ultimi esuberi. Il tempo stringe ed in Serie A tutte le squadre si stanno muovendo in questo senso. Anche in Europa la situazione è la stessa. Nell’estate che ha visto gli arabi assoluti protagonisti, i team inglesi non sono rimasti certo a guardare, nella consapevolezza di non poter competere con certe cifre e certi ingaggi. Ma, al di là di ciò, le squadre britanniche hanno fatto le loro mosse.

In cerca di riscatto dopo l’ultima stagione è il Liverpool di Klopp, finito fuori dalla Champions League al termine di un percorso altalenante. Per il tecnico tedesco parlano i risultati: da anni i Reds sono protagonisti in Europa. Tre volte finalisti di Champions, con la grande vittoria del 2019 a sigillare un periodo fantastico, culminato l’anno dopo col trionfo in Premier. Dalle parti di Anfield c’è voglia di riscatto, di ripresa, di rivalsa. Per rinforzarsi Klopp ha fatto il nome di un ex obiettivo del Napoli: ai tempi era il pallino di Cristiano Giuntoli.

Era il pallino di Giuntoli: può finire al Liverpool!

Indubbiamente Cristiano Giuntoli ha un occhio particolare per i talenti, come ben dimostrano le trattative concluse a Napoli durante la sua gestione. Certo, non tutti sono finiti in azzurro, perché il calciomercato vive anche di clamorosi colpi di scena. Qualche “pallino” di Giuntoli è arrivato a Napoli, qualche altro no. Piero Hincapié è uno di questi.

Difensore ecuadoriano, ventidue anni il prossimo gennaio, Hincapié è uno dei punti fermi del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Con i tedeschi, finora, ha già accumulato una discreta esperienza: cinquantacinque presenze e due reti. Regolarmente in nazionale, è stato uno dei migliori talenti durante l’ultima Copa America.

Ai tempi, mentre vestiva i colori degli argentini del Talleres, fu seguito e monitorato da Cristiano Giuntoli. Era tra i nomi dell’ex diesse partenopeo per rinforzare la difesa di Luciano Spalletti. Il Napoli si era mosso in anticipo per bruciare la concorrenza. Non se ne fece nulla.

Ora il Liverpool fa sul serio, come riferisce il portale fichajes.net: i Reds hanno individuato Hincapié come rinforzo della difesa e nelle prossime ore potrebbero muoversi seriamente. Il giocatore non è sul mercato ed il Bayer non ha necessità di cedere. Ma una mossa da Liverpool ad oggi potrebbe cambiare tutto.