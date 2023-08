Vuole andare via: niente da fare, addio Napoli

Altro colpo di scena in casa Napoli: il calciatore vuole andare via dal club, non c’è niente da fare. Futuro ancora in Serie A?

Sono giorni intensi in casa Napoli. Da un lato il gruppo lavora agli ordini di mister Garcia per prepararsi al meglio per i prossimi impegni. Dall’altro però impazza il mercato. Pare ormai sfumato Gabri Veiga, che viaggia in direzione Arabia Saudita, ed il Napoli potrebbe anche non intervenire più sul mercato, con una rosa di per sé completa e non snaturata nei suoi elementi fondamentali.

Potrebbe invece muoversi ancora il mercato in uscita perché il Napoli ha una sua personalissima lista di partenti. In questo senso nelle ultime ore è arrivata la decisione di un calciatore azzurro, che ha comunicato alla società la volontà di andare a giocare altrove. Per lui si prospetta una permanenza in Serie A, seppur lontano dal Maradona.

L’azzurro ha deciso: è addio Napoli. Tutti i dettagli

Garcia ha avuto la possibilità, in questi due mesi, di valutare il gruppo. Tra i membri della squadra anche tanti prospetti di valore. Stiamo parlando in particolare di Alessio Zerbin, Gianluca Gaetano ed Alessandro Zanoli. Tre prodotti del vivaio azzurro (Zanoli è per metà scuola Carpi, n.d.r), talenti di prospettiva e già reduci da buone esperienze.

Per i primi due si fa avanti l’ipotesi di un prestito: era nell’aria e la direzione è questa. I dubbi, semmai, erano tutti su Zanoli, il cui ruolo lo colloca nelle vesti di vice Di Lorenzo. In queste settimane Garcia ha potuto valutare il ragazzo ed apprezzarne le indubbie qualità. Resta o no? Il Napoli non avrebbe dubbi ma a quanto pare l’esterno sì. Secondo Tuttosport, Zanoli avrebbe chiesto al Napoli di lasciarlo andare.

Reduce da un’ottima seconda parte di stagione alla Sampdoria, al netto della retrocessione dei blucerchiati, Zanoli è un talento puro e a Marassi ha messo in mostra le sue enormi qualità. Nella Genova doriana ha giocato con continuità, nella speranza di ritagliarsi il suo spazio in azzurro.

Rientrato a Napoli, ha preso parte al doppio ritiro ed anche qui ha fatto bene. A Frosinone era in panchina e non è entrato in campo. C’è una certezza da parte sua: è il sostituto naturale di Di Lorenzo ma il capitano è uno stakanovista. Gli spazi, anche con Garcia, potrebbero essere ancora ridotti.

Da qui l’indiscrezione del quotidiano torinese: Zanoli avrebbe chiesto di andare via per trovare più spazio e continuità. Ha tanto mercato e nelle ultime ore ci sta pensando il Torino, che dopo Lazaro vuole sistemare anche la fascia destra.