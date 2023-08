Violenza post Frosinone-Napoli: decisi i provvedimenti verso gli Ultras ciociari

Arrivano i primi provvedimenti verso i violenti e facinorosi supporter del Frosinone, protagonisti di violenze fisiche nei confronti dei tifosi del Napoli.

Non hanno tardato ad arrivare i primi provvedimenti nei confronti dei facinorosi tifosi del Frosinone protagonisti di atti violenti la scorsa domenica. I suddetti supporter gialloblu hanno infatti messo su delle vere e proprie scene da far west nel parcheggio del Benito Stirpe, in cui molti tifosi del Napoli sono stati attaccati dopo esser stati beccati con indosso la maglia partenopea.

Le tante testimonianze avvenute sul web sono dunque state fondamentali ai fini di riconoscere i soggetti in questione, come la storia raccontata dal ragazzino di appena 15 anni accerchiato a fine partita da un gruppo di Ultras ciociari. La Polizia di Stato di Frosinone ha dunque identificato i due uomini di 43 e 42 anni, con le prime sentenze verso questi ultimi da poco rese note.

Violenza a Frosinone, DASPO per i due tifosi gialloblu

Pugni, sputi, spinte e furti di maglie del Napoli. Questo il trattamento riservato ad alcuni giovani tifosi azzurri da due Ultras del Frosinone nel parcheggio del Benito Stirpe. I due uomini, un operaio ed un disoccupato di 43 e 42 anni, sono stati fortunatamente individuati dalle forze dell’ordine e dalla DIGOS. Già alle prese con precedenti penali, quali rapina e lesioni, per entrambi è stato irrogato un DASPO di 5 anni.

La convalida è al vaglio del GIP del Tribunale di Frosinone, chiamato ad esprimersi nelle prossime ore. In caso di approvazione, ai due sarà vietato l’accesso a qualsiasi tipo di manifestazione sportiva, indipendentemente dalla categoria, per il lasso di tempo sopracitato. A ciò si aggiungerebbe dunque l’obbligo di firma durante lo svolgimento delle partite del Frosinone.