Secco no all’offerta: 13 milioni non bastano

Occhi puntati su un gioiello di casa Napoli. C’è l’offerta ma anche la risposta degli azzurri: non bastano 13 milioni per prenderlo

Il Napoli ha incassato in queste ore la beffa di Gabri Veiga, finito in Arabia Saudita quando sembrava tutto fatto per il suo arrivo in azzurro. Si tratta della seconda trattativa sfumata: la prima era quella di Danso, che ha poi rinnovato col Lens. Ora però si volta pagina: testa bassa e lavorare. Intanto il mercato è monitorato dallo scouting azzurro, ma la squadra potrebbe anche restare invariata, soprattutto a centrocampo.

Ribolle, invece, il fronte delle uscite. Il Napoli ha i suoi esuberi, che si cercherà di piazzare. Ma ci sono anche azzurri finiti al centro degli interessi di mercato di più club. In queste ore è arrivata un’offerta da 13 milioni a Castel Volturno, rispedita al mittente dalla società partenopea: chi vorrà il giocatore dovrà eventualmente fare un’offerta maggiore e migliore.

Non bastano 13 milioni: secco no del Napoli!

Tra i gioielli di casa Napoli menzione particolare spetta ad Alessandro Zanoli. Cresciuto tra Carpi e Napoli, Zanoli è uno dei prospetti più interessanti in Serie A. Giovane, ha già una sua discreta esperienza. Lo scorso anno ha giocato: poco col Napoli nel primo semestre, tanto e bene nella seconda metà della stagione in maglia blucerchiata con la Sampdoria. Nell’insalvabile campionato dei doriani, Zanoli è stato protagonista in positivo.

Va da sé che abbia attirato le attenzioni di tanti club su di lui. Il Napoli spinge per tenerlo, perché il ragazzo ha convinto Garcia. Ma il ruolo in azzurro è dei più difficili per chi è in rampa di lancio: vice Di Lorenzo, ovverosia primo sostituto di un giocatore che non si ferma mai, stakanovista vero. Da qui una serie di considerazioni sull’eventualità di un addio, almeno per quest’anno.

Ora, stando a quanto riferito da Sky Sport, il Napoli avrebbe declinato un’offerta da 13 milioni complessivi da parte dei portoghesi dello Sporting Lisbona. Che avevano proposto a De Laurentiis un prestito oneroso a 500.000 euro ed un riscatto fissato a 12,5 milioni. Da Napoli è arrivato il secco no della società: Zanoli non si cede o almeno non si cede per questa cifra.

Da qui la fine della trattativa. Per le ire di Alessandro Moggi, agente del calciatore, che ha pesantemente attaccato il Napoli, accusando gli azzurri di “non voler dar via Zanoli nonostante le offerte di oltre sei squadre“. Un muro contro muro che ad oggi non fa il bene di nessuno, men che meno di Zanoli.