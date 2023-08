Martina Fusco rovente: il selfie lascia senza parole

Martina Fusco infiamma l’estate di Instagram: lo scatto è rovente, un selfie che lascia senza parole per lady Contini

Il mondo è pieno di tifosi del Napoli. Ma soprattutto è pieno di tifose del Napoli. Un fatto noto. Tra queste tifose, menzione particolare spetta a Martina Fusco, celebre volto dei social e quotatissima in orbita Napoli poiché compagna di Nikita Contini, terzo portiere dei partenopei, rientrato alla base dopo una serie di esperienze in prestito.

Dalla relazione che ormai va avanti da tempo, peraltro, è nato anche un piccolo tifoso azzurro, Ethan. La Fusco però è nota al pubblico, partenopeo e non, anche per la sua carriera televisiva. Difatti è stata una concorrente de La Pupa e il Secchione (e viceversa): qui è stata protagonista per poco, nella prima puntata, ma è riuscita a catturare le attenzioni del pubblico non solo per una bellezza straordinaria, ma soprattutto per l’arguzia e la simpatia messe in campo.

Il successo le ha arriso con la partecipazione a Ciao Darwin, celebre trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in onda su Canale 5. Dopo, infatti, è entrata a far parte del cast della trasmissione. A ben guardare il programma è stato un bel trampolino di lancio anche a livello social: su Instagram la Fusco conta oggi oltre 386.000 follower e la showgirl ha lanciato anche una sua linea di costumi. Seguitissima, tra like e commenti, i suoi contenuti diventano presto virali. Lo dimostra uno degli ultimi scatti postati per la gioia dei suoi fan.

Selfie da togliere il fiato: Martina Fusco incontenibile

Su Instagram qualche giorno fa Martina Fusco ha postato la sua ultima foto in costume. Un selfie che si commenta da solo e non ha bisogno di troppe spiegazioni: costume a vita alta e reggiseno nero ad accentuare forme e bellezza della sensuale showgirl. Uno scatto a dir poco rovente, che lascia senza parole.

Non si contano i commenti di elogio per la splendida ragazza: “Non si vede che hai partorito da poco“, commenta un utente. E infatti la Fusco, durante la gravidanza, ha seguito un percorso di fitness che le ha permesso di recuperare la sua splendida forma rapidamente dopo il parto.

Ancora altri commenti: “Sei bellissima” o “Sei impareggiabile”. Insomma, pioggia di complimenti per la compagna di Contini. Un metro e cinquantotto di altezza ma, per citare lei è sempre meglio “bassa con un c*** alto che alta con un c*** basso“. I fan dimostrano di essere d’accordo con lei.