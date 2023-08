Demme, niente Bundesliga: spunta una nuova destinazione

La storia di Demme con il Napoli è ormai ad un passo dall’addio: si complica l’Hertha Berlino, spunta una nuova destinazione.

Il Corriere dello Sport odierno fa il punto della situazione su Diego Demme dopo la brusca frenata avuta nella trattativa con l’Hertha Berlino. Sembrava che Demme potesse interessare al Genoa, identica galassia Hertha, 777 Partners, ma la questione non ha avuto conferme.

Demme, futuro incerto: la nuova destinazione

Il centrocampista potrebbe fare comodo sia al Verona che al Frosinone, entrambe interessate al calciatore. L’ostacolo chiaramente rimane l’ingaggio alto per club non di prima fascia.

Gli ultimissimi sei giorni possono essere utili per definire la situazione in un senso o nell’altro, per consentire a Demme di trovare un club che gli permette un minutaggio superiore.