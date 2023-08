Annuncio e colpo dal Sassuolo: il Napoli può chiudere

Ultime, frenetiche ore di calciomercato in casa Napoli. Dopo il flop Veiga, il Napoli prova a consolarsi con un colpo dal Sassuolo.

Il Napoli è intento a lavorare in vista dei prossimi impegni. Rudi Garcia a Castel Volturno continua gli allenamenti in vista delle prossime sfide contro Sassuolo e Lazio. Nel mentre lo scouting del Napoli si dà da fare sul mercato. La delusione legata all’affare Veiga, clamorosamente sfumato quando sembrava tutto fatto, va superata in fretta. Il Napoli quindi è tornato immediatamente sul mercato per sondare le eventuali opportunità che da qui a fine sessione si paleseranno.

Gli azzurri sono tornati a guardare in casa Sassuolo, nemmeno a farlo a posta prossima avversaria del Napoli. Coi neroverdi potrebbe aprirsi un interessante scenario da qui a fine calciomercato. Di seguito tutti i dettagli.

Asse Napoli-Sassuolo: gli azzurri possono chiudere

Un anno fa, di questi tempi, Napoli e Sassuolo chiudevano l’accordo per Giacomo Raspadori, che poi è arrivato in azzurro ed a suo modo è stato decisivo per i punti utili alla vittoria del tricolore: suo il gol decisivo allo Stadium di Torino contro la Juve, per esempio. Questo asse di mercato potrebbe riaccendersi nelle prossime ore, proprio a ridosso della chiusura del calciomercato.

Ne è convinto il giornalista Paolo Esposito, che ha dato l’annuncio sui suoi canali social. Il Napoli starebbe guardando in casa neroverde per Gian Marco Ferrari, capitano degli emiliani ed esperto difensore classe 1992. Ma perché gli azzurri starebbero pensando ad un rinforzo in difesa?

Perché gli arabi, a quanto pare, continueranno ad inquietare i sogni del Napoli. Secondo Esposito Juan Jesus sarebbe finito nel mirino dell’Al-Shabab, uno dei club militanti in Saudi Pro League. Il brasiliano piace e, a trentadue anni, non è da escludere possa accettare la destinazione mediorientale per chiudere la carriera anche a fronte di un’offerta economica impareggiabile.

Va comunque sottolineato che l’ex Roma ed Inter è legatissimo alla città partenopea ed ai suoi tifosi. Ma questo mercato ha insegnato a non dare nulla per scontato per questo le prossime ore saranno decisive. Il Napoli, da par suo, si tutela.

Ferrari è un profilo che piace: ha esperienza, gioca da tempo in Serie A ed ha fatto parte del giro della nazionale. Era in odore di addio al Sassuolo: lo ha cercato la Sampdoria, ci ha pensato il Cagliari. Una offerta del Napoli non lascerebbe dubbi a Ferrari.