Sprint Napoli, nome super a centrocampo: pronto lo sgarbo alla Juve

Il Napoli sfida la Juve per un super colpo a centrocampo: pronto lo sgarbo ai bianconeri, tutti i dettagli

Il prossimo 10 dicembre Juventus e Napoli si affronteranno in Serie A sul terreno dell’Allianz Stadium, per rinverdire una sfida che, nell’ultimo decennio, ha dato vita ad una forte rivalità sportiva tra due mondi diversi e due modi completamente opposti di vivere ed intendere il calcio. Spesse volte questa sfida l’ha vinta la Juve, lo scorso anno invece ha trionfato il Napoli.

Le due vittorie contro i bianconeri, in particolare al ritorno, sono state decisive per lo scudetto. Ora la sfida è pronta a rinnovarsi. Ed è già cominciata, sul mercato. Anche qui ci sono dei precedenti noti. Ora però il Napoli è pronto allo sgarbo ai bianconeri. Per un super colpo a centrocampo.

Napoli, sgambetto alla Juve e colpo a centrocampo: i dettagli

La mediana è la zona del campo che gli azzurri hanno intenzione di rafforzare. In queste ore sembra essere saltato l’arrivo al Napoli di Gabri Veiga, talento del Celta Vigo che i partenopei hanno a lungo trattato ma che ha scelto l’Arabia. Con la permanenza di Zielinski e il mancato acquisto dello spagnolo il reparto sarebbe incompleto. Il Napoli però potrebbe già aver deciso un piano B.

È spuntato in queste ore, un nuovo nome per la mediana. Quello di Mouhamadou Habib Diarra, centrocampista classe 2004 in forza allo Strasburgo. Un nome giovane con cui rinverdire la rosa e su cui puntare soprattutto per il futuro. Il centrocampista francese gioca in Ligue1 ed è uno dei top del suo club di appartenenza, in cui cresciuto fin dai tempi del settore giovanile.

Il centrocampista francese è apprezzato anche dalla Roma di Mourinho. Ma soprattutto piace alla Juve di Giuntoli ed Allegri, che da tempo hanno messo il suo nome nella lista dei desiderata. I bianconeri stanno rivoluzionando la rosa, tra acquisti e cessioni.

Giuntoli, uno abituato a puntare sulle scommesse, sta attenzionando tanti giovani e Diarra, tra questi, piace particolarmente. Oltretutto il centrocampista lascerebbe Strasburgo per una esperienza in un campionato come quello italiano. Ed il Napoli, consapevole di ciò, sta provando a bruciare i tempi per soffiare il giocatore alla Juve.

La valutazione dello Strasburgo, peraltro, non è bassa: almeno quindici milioni per lasciar partire il talento del centrocampo. Ma i modi per venirsi incontro ci sono eccome. Il Napoli corre.