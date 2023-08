Raffaella Fico, la mise cortissima fa sognare i tifosi azzurri: che gambe (Video)

Raffaella Fico senza filtri su Instagram: gambe spettacolari in una mise cortissima che fa sognare tutti i tifosi azzurri

Il mondo è pieno di tifosi del Napoli. Così come lo è di tifose del Napoli, alcune diventate celebri negli anni. Una di queste, probabilmente la più rappresentativa, è Raffaella Fico. Modella, attrice, showgirl nata a Cercola nel 1988, Raffaella Fico è uno dei personaggi più seguiti sui social: il suo profilo Instagram conta ad oggi 737.000 follower, impazziti ogni volta per una foto, un video, una stories o un contenuto da lei pubblicato.

Bella, sensuale, dal fisico statuario, Raffaella Fico è capace come poche di far ammattire tutti i tifosi. Quelli del Napoli in particolare, abituati a godersela anche di persona, nelle sue non rare uscite in giro per la città o sul lungomare. Ex Miss Gran Prix, concorrente del Grande Fratello, inviata per Lucignolo, velina per Colorado Caffè, Raffaella Fico è da anni protagonista in tv, particolarmente sulle reti Mediaset.

E da anni le sue foto riempiono le pagine dei settimanali di Gossip. Senza dubbio è tra i personaggi più chiacchierati. Celebri sono anche le sue love story, vere o presunte: con Cristiano Ronaldo ha ammesso di aver avuto una relazione (mai confermata dal portoghese), mentre certa è la sua unione con Mario Balotelli – da cui ha avuto la figlia Pia – ed Alessandro Moggi. Di Raffaella, insomma, nel calcio e non, si parla sempre. E se ne parla ancora oggi, dopo l’ultimo contenuto pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Che, manco a dirlo, è diventato subito virale.

Raffaella Fico, mise cortissima: le gambe sono uno schianto

Una verace partenopea. Ecco come si potrebbe definire Raffaella Fico. Bellissima e sempre sensuale, la napoletana è una delle donne più belle del panorama televisivo. Nota anche per le sue pose un po’ osé, come quella che vi proponiamo qui di seguito: mise cortissima e gambe in bella mostra. Uno schianto, non ci viene altro termine per definire questa autentica bellezza:

Da questo video emerge tutta l’eleganza di Raffaella, con uno stacco di gamba notevole. Che, ovviamente, ha attirato le attenzioni dei seguaci della showgirl. Questi, infatti, si sono scatenati nei commenti.

“Sei tu la grande bellezza” – ha scritto un follower. Gli fa eco un altro: “Sei come il vino, anno dopo anno sempre più bella e sexy“. Non possiamo far altro che sposare questa visione: Raffaella, come il vino, non invecchia mai.