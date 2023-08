Maglie Napoli, in attesa della terza è boom di vendite: dato clamoroso

Effetto tricolore, successo incredibile per le nuove divise da gioco del Napoli: il dato sulle vendite è sconcertante

Poco prima dell’inizio dei due ritiri precampionato a Dimaro, il primo, e a Castel di Sangro, il secondo, il presidente De Laurentiis coadiuvato da sua figlia Valentina ha presentato a bordo della Nave MSC World Europa le nuove divise da gioco del Napoli.

Da allora, la terza maglia scudettata della storia del Napoli ha riscosso un successo difficilmente riscontrabile in precedenza. Di certo ha inciso l’apertura del primo store del club in centro, più precisamente in Via Calabritto, storica via dello shopping napoletano. Tuttavia anche le vendite online sono andate fortissimo.

Napoli, il dato sulle vendite delle nuove maglie: da non credere!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un dato che testimonia in pieno quanto detto in precedenza. Che sia la divisa da gara o quella replica i tifosi azzurri sono pronti a far follie per acquistarla. Il quotidiano parla di “maglia introvabile sia in store fisici che nel marketplace di Ebay”.

Il dato sconcertante emerge proprio da quest’ultimo: il marketplace della nota piattaforma di vendite online, ora sponsor del Napoli, ha aperto i battenti lo scorso 10 luglio ed ha già venduto 5200 prodotti, tra maglie, sciarpe ed altri molteplici gadget con il logo ufficiale del club partenopeo.

In tutto questo bisogna considerare anche il fatto che il Napoli non ha ancora presentato la terza maglia e, come negli scorsi anni, anche per questa stagione ci saranno varie release legate ad occasioni speciali come Halloween o Natale. La strategia di marketing di Valentina De Laurentiis “From Napoli to the World”, almeno finora, si sta dimostrando più che vincente.