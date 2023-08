Lozano, parla il suo ex intermediario: cosa ha detto sul Napoli

La vicenda Lozano-Napoli è ancora in alto mare, le parti sono sempre più lontane. Anche l’ex intermediario ha fatto un punto sulla vicenda

È forse uno degli intrighi, legati all’ambiente Napoli, più ingarbugliato dell’estate. La questione è tutt’altro che risolta, anzi, tra le parti è quasi rottura totale. Per capire bene la vicenda però bisogna fare un passo indietro, a quando è stato chiesto ad Hirving Lozano di rinnovare il suo contratto con gli azzurri.

Con una scadenza fissata a giugno 2024 e quindi un solo anno a disposizione. Il messicano ha preferito declinare l’offerta (a ribasso) di ADL ed aspettare di andare a zero. Dopo un ingente sforzo per prelevarlo nel 2019 dal PSV (40 milioni di euro) il presidente, stizzito dall’andazzo della questione, ha deciso due strade per il Chucky. Rinnovo o cessione, non ci sono altri termini.

“Farebbe meglio a restare al Napoli”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Punto Nuovo Sport, di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Lozano. Secondo l’agente, sarebbe conveniente per tutti che Lozano restasse a Napoli. Bisogna soltanto sedersi e discutere per un nuovo contratto, magari con una clausola.

Le offerte dall’Arabia Saudita sono puntuali, ma secondo Monfrecola, il chucky non vuole andare in Oriente per non perdere credibilità con la sua Nazionale. “Sarebbe senza senso – spiega l’intermediario – metterlo fuori rosa. Il Napoli ci perderebbe molto economicamente. Sono convinto che alla fine verrà trovato un accordo, stimo molto il lavoro di Aurelio De Laurentiis”.