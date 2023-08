Indizio dalla Spagna su Veiga: avete saputo cosa è successo?

Novità dalla Spagna sul caso Gabri Veiga, con il centrocampista abile a regalare un indizio dell’ultim’ora.

Continuano ad attendere novità sul caso Gabri Veiga i tifosi azzurri, con l’approdo dello spagnolo in quel di Napoli ormai divenuto un caso mediatico. Dopo le ultime complicazioni, dallo stesso centrocampista potrebbe essere arrivato un indizio per tutta la tutta la fetta di pubblico partenopea in attesa, direttamente dal ritrovo del Celta Vigo in Spagna.

Ultim’ora da Vigo, Gabri Veiga a colloquio con il Ds

Così come a Napoli, anche in quel di Vigo la mattinata è stata incandescente, causa festa del centenario del club. Presente, ovviamente, anche Gabri Veiga, cui novità giornaliere giungono dal quotidiano iberico Voz de Galicia. Secondo questi ultimi infatti, i due club azzurri avrebbero trovato l’intesa totale in merito al trasferimento del calciatore, cui ora spetta la decisione finale sul caso.

Lo stesso centrocampista è stato poi beccato a colloquio con il consulente sportivo del club, Juan Carlos Calero, al termine dell’evento svoltosi questa mattina. Tema principale dell’incontro, con ogni probabilità, la decisione di Gabri Veiga, cui futuro potrebbe essere ufficializzato a breve sia in caso di permanenza che di partenza in direzione Napoli.