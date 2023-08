Dallo scudetto con il Napoli alla lotta salvezza: l’offerta è arrivata

Uno degli uomini scudettati di Spalletti è pronto ad accettare la nuova destinazione: è appena arrivata l’offerta

Sono le ultime, decisive ore di calciomercato. Il prossimo 1 settembre è la data entro cui chiudere le trattative. Va da sé che molti club in Europa stiano tentando il tutto per tutto pur di rinforzarsi: con calendari sempre più fitti di impegni ravvicinati è necessario avere rose equipaggiate per ogni evenienza o situazione.

Un occhio particolare merita, in questo senso, il mercato degli esuberi. Molti giocatori finiscono, per un motivo o per un altro, fuori dai radar delle proprie squadre e quindi sono autentiche occasioni sul mercato. Lo è anche uno dei calciatori ex Napoli, avuto da Spalletti nella fantastica cavalcata che ha riportato il tricolore nella città partenopea. Per lui è pronta una nuova esperienza.

Dallo scudetto alla salvezza: c’è l’offerta per l’ex Napoli

Il Valencia ha cominciato meglio di come aveva chiuso la scorsa stagione: in Liga sono arrivate due vittorie. Ma il club iberico versa da anni in una situazione poco tranquilla, soprattutto economica. Nella passata stagione il Valencia si è salvato al fotofinish, dopo un’annata tutt’altro che tranquilla. L’obiettivo della società quest’anno è non ripetersi in negativo, ma tentare di rientrare nel gruppo di squadre protagoniste in Liga. Le premesse al momento sono buone.

Per farlo però gli spagnoli stanno attenzionando il mercato. Ed avrebbero fatto la loro mossa per Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham, lo scorso anno in prestito al Napoli. Lo riporta il portale fichajes.net.

Rientrato a Londra per fine prestito, il francese ha capito da subito di non rientrare nei piani del nuovo tecnico degli Spurs, Ange Postecoglou. Per questo gli è stato richiesto di trovarsi una nuova destinazione. Il Valencia ha cominciato a pensarci da tempo.

Già in passato c’erano stati sondaggi, ma la sensazione è che quest’anno l’affare possa concludersi positivamente. Il motivo è semplice: il Valencia ha puntato molto sui giovani e a centrocampo ha uno dei migliori prospetti del calcio iberico, Pepelu. Gli spagnoli considerano Ndombele il centrocampista ideale da inserire in mediana. Uno che offre quantità e qualità ma soprattutto esperienza. Una sorta di punto di riferimento per i più giovani.

Nelle prossime ore sono previsti contatti tra le parti per trovare una soluzione congeniale a tutti. Ndombele, da parte sua, ha già dato l’ok al trasferimento nel campionato spagnolo. Che a questo punto può diventare la sua nuova casa.