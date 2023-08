Calciomercato Napoli, Lozano verso l’addio: due i nomi per sostituirlo

Sembra ormai esserci rottura definitiva tra Lozano ed il Napoli. Le parti sono a lavoro per sistemare la questione, il messicano vuole andarsene

Tutt’altro che chiusa la querelle relativa ad Hirving Lozano. Da qualche settimana l’aria che tira tra il messicano (con il suo entourage) ed il Napoli non è affatto buona. Un solo anno di scadenza, giugno 2024, è l’attaccante sarà libero di trasferirsi a parametro zero. Questo è l’obiettivo di Lozano che non ha preso minimamente in considerazione il rinnovo.

L’offerta arrivata da ADL è molto al ribasso. Il messicano guadagna circa 4 milioni a stagione, di 2 la proposta della dirigenza. Il chucky ha già rifiutato l’Arabia Saudita e aspetta l’offerta giusta per partire. D’altro canto ADL vuole monetizzare qualcosa dalla sua cessione dopo l’oneroso sforzo fatto per prenderlo nel 2019.

Chi sarà il post Lozano?

Intervenuto in diretta ad Aspettando Calciomercato – di Sportitalia, il giornalista Manuel Parlato ha fatto il punto sulla situazioen Lozano. Secondo Parlato, il calciatore è in rottura con il club e va verso l’addio. Lui stesso ha chiesto una cessione alla dirigenza che adesso sta valutando il da farsi.

Visto che il tempo stringe, mancano meno di dieci giorni alla chiusura, qualora non si riuscisse a cedere il giocatore in questa sessione di mercato, si proverà a farlo nella prossima finestra disponibile. La certezza è che Lozano non andrà via a parametro zero. I nomi per sostituirlo sono due: Jesper Lindstrom del Francoforte o Johan Bakayoko del PSV Eindhoven.