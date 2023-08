Accelerata improvvisa, si avvicina l’addio al Napoli: può trasferirsi in bianconero

Ai saluti con il Napoli. Ormai sembra fatta per il suo addio alla squadra azzurra, sullo sfondo un futuro in bianconero

Il mercato entra nella sua fase finale. Con il campionato già iniziato e con le prime indicazioni date dal campo, le squadre sono chiamate a risolvere le situazioni ancora in bilico. Negli ultimi giorni di mercato ci sarà certamente qualche altro colpo in entrata, ma anche alcuni movimenti in uscita per sistemare esuberi e scontenti. Il Napoli, come d’altronde anche il Milan, l’Inter, la Juve, la Roma e tutte le altre squadre della Serie A, non fa eccezione.

In casa azzurra una delle grane da risolvere, in un modo o in un altro, prima della fine del calciomercato estivo è quella legata a Hirving Lozano. Il messicano è in scadenza di contratto e non ha accettato la riduzione dell’ingaggio proposta dal Napoli. Ecco quindi che le strade sono praticamente due. O si arriva ad una cessione entro la fine di questa sessione di calciomercato, oppure il calciatore resterà a scadenza fino al prossimo giugno. Una soluzione che naturalmente non fa piacere al Napoli che rischia di perdere a zero uno degli investimenti più onerosi fatti sul mercato.

Lozano, infatti, è stato acquistato nel 2019 per la cifra di 38 milioni di euro. In quattro stagioni con la maglia azzurra Lozano ha giocato con discreta continuità, ma a detta di molti non ha espresso il suo vero potenziale. Resta comunque il fatto che il messicano, che con il Napoli ha vinto una Coppa Italia e uno Scudetto, ha messo a referto 155 presenze e 30 reti. Che evidentemente non sono state ritenute sufficienti per un rinnovo alle stesse cifre. Ecco quindi la necessità di guardarsi attorno e sperare in un’offerta negli ultimi giorni di calciomercato.

Lozano, ci prova il Newcastle: soluzione Premier per il messicano?

Nelle scorse settimane si era molto vociferato di un possibile trasferimento in Arabia Saudita. D’altronde, nel pazzo mercato di questa stagione, con tanti giocatori che stanno lasciando l’Europa per la Saudi League, in molti avevano preventivato anche un tentativo da parte del fondo PIF per Lozano. Al momento però tutto sembra tacere, mentre invece prende piede un’ipotesi sempre legata in qualche modo all’Arabia Saudita, ma che consentirebbe a Lozano di restare in Europa: il Newcastle.

L’ambizioso club del nord dell’Inghilterra, tornato dopo anni bui ad alti livelli anche grazie alla nuova proprietà saudita, potrebbe scegliere Lozano come rinforzo last minute. D’altronde stiamo parlando di un calciatore che, tra PSV e Napoli, ha comunque accumulato una buona esperienza nelle coppe europee negli ultimi anni e che quindi, potrebbe fare al caso del Newcastle in vista del ritorno dei Magpies in Champions League.