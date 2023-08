Verso Napoli-Sassuolo, Kvaratskhelia in campo? La notizia dal club

È stato il grande assente dell’esordio da campioni d’Italia, adesso ci sono nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Kvaratskhelia

Gli azzurri si preparano alla prima uscita stagionale allo stadio Diego Armando Maradona. Sarà la prima partita con lo stemma del tricolore cucito sul petto. I partenopei puntano ai tre punti contro il Sassuolo e ad una partenza perfetta anche tra le mura amiche. Il grande assente della sfida al Frosinone è stato Kvaratskhelia che, per un problema muscolare, ha saltato il match.

In serata la squadra ha svolto l’allenamento a Castel Volturno e attraverso una nota ufficiale ha specificato le condizioni degli infortunati.

C’è ottimismo per il reintegro di Kvara

Dal comunicato ufficiale è emerso che il georgiano ha svolto l’intera sessione pomeridiana con il resto della squadra. Al Konami Center di Castel Volturno infatti, l’esterno georgiano ha lavorato in gruppo insieme ai compagni.

L’affaticamento muscolare sembrerebbe essere quindi smaltito. Con grande possibilità, in casa Napoli filtra ottimismo per vedere il talento, artefice del trionfo, in campo contro il Sassuolo. I prossimi allenamenti saranno indicativi per capire le condizioni di Kvara. I tifosi sperano ovviamente di riabbracciare da subito il loro beniamino. In gruppo anche Gianluca Gaetano, che è recuperato dall’infortunio.