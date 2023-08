Veiga al Napoli, ottimismo per la chiusura: i dettagli – SKY

Una trattativa che si è rapidamente arenata dopo la chiusura, si cerca di riprendere i contatti per chiudere

Tanta la delusione provata dai tifosi del Napoli al momento della “frenata” nella trattativa Gabri Veiga. Il giovane centrocampista del 2002 è un vero e proprio talento cristallino pronto ad emergere in Serie A. Di tutto questo i tifosi del Napoli ne sono a conoscenza e sperano di vederlo presto giocare per la propria squadra.

L’accordo verbale era stato raggiunto nella mattinata di venerdì, Veiga era pronto a sbarcare in Italia e sostenere le visite mediche. Nelle ultime 24 ore l’affare si è impantanato con il conseguente rischio di saltare addirittura. Da stamattina gli intermediari delle due squadre sono costantemente a lavoro per cercare di risolvere i problemi che sono venuti a crearsi. Come ultimo aggiornamento, però, filtra un leggero ottimismo.

Si punta alla fumata bianca definitiva

L’obiettivo è concreto: Il Napoli vuole Veiga e il Celta Vigo vuole cederlo. Sarebbe un trasferimento con un incasso record per il club galiziano. Si lavora per trovare la quadra definitiva che porti lo spagnolo alla corte di Rudi Garcia.

Secondo Sky Sport, nelle ultime ore le parti sono in contatto continuo. Si cerca una soluzione per formalizzare per iscritto l’accordo verbale già raggiunto negli scorsi giorni. In serata si respira un cauto ottimismo, ma l’affare non si è ancora sbloccato del tutto.