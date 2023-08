Rottura con Lozano, richiesta che ha fatto infuriare il Napoli prima della gara con il Frosinone

Rottura che appare irrimediabile tra Lozano e il Napoli, l’entourage del messicano ha fatto infuriare gli azzurri prima della gara di campionato.

Il Napoli riprende oggi gli allenamenti a Castel Volturno per preparare la prossima gara di campionato contro il Sassuolo, ma intanto la società è a lavoro per puntellare la rosa in vista degli ultimi giorni di calciomercato. Tra le situazioni spinose da risolvere c’è quella relativa al futuro di Hirving Lozano.

L’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2024 e al momento non c’è nessun segnale che sembra possa portare al rinnovo. Motivo che sta così causando tensioni tra il messicano e la società partenopea.

Richiesta di cessione prima di Frosinone-Napoli, Lozano sempre più lontano

E non solo, la situazione contrattuale di Lozano sta influendo anche sul rendimento in campo o la semplice disponibilità per giocare. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che rivela come prima della gara di campionato con il Frosinone sia salita la tensione tra le parti. Ecco quanto evidenziato:

Il giocatore ha ulteriormente accentuato la rottura con il Napoli che si sta consumando da quando ha rifiutato la proposta di rinnovo. Un gesto che ha indispettito il presidente, che a sua volta ha delegato a Meluso e Micheli il compito di discutere con i suoi agenti. Lozano sarebbe partito titolare a Frosinone se non avesse fatto recapitare attraverso il proprio entourage una richiesta ufficiale di cessione nelle ore precedenti alla partita. Il Napoli ha preso atto, schierando Raspadori al suo posto, ma De Laurentiis non ha assolutamente gradito i tempi di questa presa di posizione.

Insomma al momento le strade di Hirving Lozano e quella del Napoli sembrano stiano per dividersi. Una cessione che potrebbe comunque fare la felicità di entrambe le parti. Gli azzurri, cedendo il messicano, non solo potrebbero portare a casa un discreto gruzzoletto da poter riutilizzare sul calciomercato, ma si libererebbero di un ingaggio decisamente pesante, da oltre 4 milioni di euro netti.

In caso di addio tutto su Lindstrom

Qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Lozano, per il quale il Napoli conta di portare a casa poco più di 20 milioni di euro, gli uomini mercato azzurri partiranno all’assalto di Jesper Lindstrom, versatile centrocampista offensivo dell’Eintracht Francoforte, ma in grado di giocare anche sugli esterni. Le sue doti di dribbling, unite alla facilità di servire assist hanno convinto Micheli e Meluso, con il Napoli pronto a sferrare l’assalto per il danese, regalando così l’ultimo tassello allo scacchiere di Rudi Garcia, in attesa di definire l’affare Gabri Veiga.