Nuova partnership per la SSC Napoli: c’è il comunicato ufficiale

Questa stagione, anche in ambito sponsor, il Napoli dovrà fare i conti con tante novità. Oggi è ufficiale: nuova partnership per gli azzurri

La stagione appena cominciata vedrà all’opera un Napoli radicalmente cambiato, in svariati ambiti. Se in campo l’assenza che spicca maggiormente, rispetto alla rosa campione d’Italia, è quella di Kim Minjae, ceduto al Bayern Monaco, in panchina non sarà più Luciano Spalletti a sedersi sulla panchina degli azzurri ma Rudi Garcia. Inoltre, anche in dirigenza si è assistito ad un sostanziale cambiamento. L’addio di Giuntoli, ora alla Juventus, ha portato all’introduzione in società di alcune figure nuove come il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso e Antonio Sinicropi, neo club manager. Oltre questo, il club partenopeo ha perso Lete come sponsor principale, infatti non è più presente sulle divise da gioco, e l’ha sostituito con MSC, nuovo main partner. In ambito sponsor questo non è stato l’unico cambiamento, infatti oggi il Napoli ha annunciato una nuova partnership.

Il Napoli promuove lo sviluppo del Mezzogiorno: la nuova partnership

Tramite un comunicato, pubblicato sul sito ufficiale, il Napoli ha reso ufficiale la collaborazione con l’Unione Industriale di Napoli. “La SSC Napoli è felice di poter annunciare che è stato siglato un accordo con l’Unione Industriale di Napoli proprio per coinvolgere tutte le eccellenze del territorio con l’obiettivo di guardare insieme ai mercati internazionali”. Così il Napoli ha annunciato la partnership, in accordo con la nuova campagna From Napoli to the World.

“Grazie all’intesa, dunque, il calcio opererà come strumento di marketing territoriale, promuovendo le eccellenze industriali del territorio napoletano, che crescono, competono e vincono, come la Squadra del Cuore. E consentirà ad oltre 50 aziende associate di usufruire di una serie di servizi/prodotti del brand Napoli, finalizzati a favorirne la visibilità. Per una città sempre più protagonista nelle dinamiche di crescita della Campania e del Mezzogiorno.” Spiega il comunicato.