Lo Monaco a sorpresa: “Altro che Veiga, il vero affare è un altro centrocampista”

Intervenuto durante la trasmissione sportiva di Radio Marte, il dirigente sportivo ha espresso un parare riguardo il calciomercato del Napoli

Genoa, Catania e Palermo sono soltanto alcune delle squadre in cui Pietro Lo Monaco ha lavorato in qualità di direttore sportivo. Chiamato in causa in occasione del programma “Marte Sport Live” – di Radio Marte, il ds ha spiegato che il Napoli ha fatto un affare per quanto riguarda un giocatore.

Secondo Lo Monaco infatti, il vero acquisto di questo mercato è stata la permanenza di Piotr Zielinski. Il polacco, con un gesto d’amore, ha rinunciato ai tantissimi soldi offerti dall’Arabia Saudita per rimanere con la squadra. Centrocampista che sogna le 400 presenze in azzurro, dai piedi educati, insieme a Veiga formerebbe una trequarti da sogno per gli azzurri.

Veiga ciliegina sulla torta, Gaetano fondamentale

Pietro Lo Monaco ha quindi ribadito in trasmissione che il vero affare è quello di Zielinski. L’arrivo di Veiga sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato eccezionale. Per quanto riguarda il ruolo dello spagnolo, al ds gli è stato chiesto se lo avrebbe visto anche come vice-Lobotka. Per Lo Monaco la risposta è assolutamente negativa. “Veiga è un trquartista naturale, è difficile che riesca a ricoprire il ruolo di playmaker come lo slovacco”.

Secondo l’ex Catania, in quella posizione un giocatore come Koopmeiners sarebbe stato l’ideale. Dal momento che l’Atalanta fa muro per una sua cessione, Lo Monaco promuove Gianluca Gaetano. “Gaetano – spiega il ds – ha dimostrato di avere i tempi per impostare. Fossi in Garcia lo trasformerei in un playmaker che possa sostituire lo slovacco”. Secondo Lo Monaco infatti, il centrocampista italiano è il giocatore, attualmente in rosa, più indicato per coprire quella posizione.