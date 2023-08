Caterina Balivo straripante: scollatura mozzafiato

La bella conduttrice napoletana Caterina Balivo si mostra in tutto il suo splendore: è straripante, con una scollatura mozzafiato

L’estate è probabilmente la stagione migliore di tutte. Sole, mare e belle giornate accompagnano tutti in un lungo percorso di relax che termina solo a settembre, quando la vita quotidiana riprende in mano la situazione. L’estate va goduta e Caterina Balivo lo sa bene. La bella conduttrice napoletana è uno dei volti della tv più seguita sui social: qui tiene aggiornati i suoi follower con foto, post, stories e contenuti capaci di diventare subito virali. I suoi 1,4 milioni di seguaci sono l’immagine perfetta della popolarità della conduttrice Rai.

Oltretutto la Balivo è seguita anche da un folto gruppo di tifosi del Napoli. Perché lei, nata a Secondigliano nel 1980, è ovviamente una verace tifosa partenopea. Una fede mai rinnegata ed anzi sbandierata più volte con orgoglio e fierezza l’hanno resa particolarmente simpatica a quei tifosi che si vantano di sostenere i colori azzurri. Nei suoi ultimi scatti, poi, la Balivo si è mostrata in tutta la sua bellezza. Che sia dietro le telecamere per condurre un suo programma o in giro o in spiaggia non cambia nulla: è una visione divina, un mix di eleganza e femminilità con pochi pari. L’ultima foto ne è chiara testimonianza.

Caterina Balivo, la scollatura è mozzafiato

La conduttrice, che il prossimo settembre tornerà in Rai dopo un anno passato tra La7 e Sky, in uno dei suoi ultimi post su Instagram ha fatto sapere di essere impegnata in un lungo percorso in bicicletta sul Monte Argentario, un promontorio di rara bellezza nel cuore della Maremma Toscana. Qui ha lasciato per i suoi follower degli scatti: l’occhio è ovviamente caduto sulla seconda foto.

Quel che balza all’occhio è la scollatura mozzafiato della conduttrice partenopea. Che, del resto, è un’immagine di rara eleganza. Che sia in abito o in tuta da ciclismo poco importa, la visione è di quelle che rubano il fiato.

Giornate di relax e di escursioni per la Balivo, in attesa di rientrare all’interno delle case degli italiani sulla rete ammiraglia Rai. Tanti like e commenti anche da parte dei tifosi napoletani, ancora in estasi per i video dei festeggiamenti della bella Caterina per lo scudetto lo scorso 4 maggio.

La promessa fu una pizza in piazza. E chissà che in futuro non arrivi anche una trasmissione su Napoli condotta da Caterina Balivo stessa: “Napoli è già protagonista. Chi vive a Napoli deve essere consapevole di stare nella città più bella del mondo” – disse la Balivo tempo fa in un’intervista. Tra le bellezze di Napoli, manco a dirlo, c’è anche lei.