Sospiro di sollievo Napoli: buone notizie per Garcia

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia può sorridere. La notizia è una vera e propria manna del cielo per allenatore e tifosi azzurri

Il Napoli ha iniziato la stagione nel migliore dei modi con la vittoria contro il Frosinone. Sempre insidiose le prime gare, soprattutto in trasferta, contro le neopromosse, gli azzurri di Rudi Garcia hanno dimostrato di essere in grado di riprendere esattamente da dove avevano lasciato.

Tre punti nel segno di Victor Osimhen, autore di una doppietta e del solito strapotere nella metà campo avversaria, di Matteo Politano, autore del primo gol della nuova stagione azzurra. Un 1-3 a domicilio che ribalta un match che si era inizialmente messo male, con il fallo da rigore del neo acquisto Cajuste che aveva portato al penalty e alla trasformazione dagli undici metri di Harroui per l’iniziale vantaggio ciociaro.

Come detto però, il Napoli ha saputo ribaltare il match. Appena hanno ingranato gli azzurri hanno dimostrato di essere ancora la squadra affamata e vogliosa di vittorie che lo scorso anno ha dominato il campionato. Ora però testa ai prossimi impegni, a partire dal difficile match casalingo, esordio stagionale al Diego Armando Maradona, contro il Sassuolo. I neroverdi infatti non hanno alcuna intenzione, dopo il ko interno contro l’Atalanta, di perdere un’altra partita. In aiuto di Rudi Garcia arrivano però importanti notizie dall’infermeria.

Napoli, Kvaratskhelia recupera. Anche Anguissa disponibile

Assente nell’esordio di stagione, il georgiano Kvaratskhelia, MVP della scorsa stagione, è pronto a fare il suo esordio in campionato al Diego Armando Maradona contro il Sassuolo. Il numero 77, sostituito a Frosinone dall’ottimo Raspadori, è pronto a riprendersi al fascia sinistra d’attacco. Una notizia che naturalmente farà felicissimi i tifosi, ma anche il tecnico Rudi Garcia, contento di poter disporre nuovamente di un’importante freccia al suo arco di possibilità offensive e ricostruire la coppia d’oro con Osimhen.

Buone notizie anche sul fronte Anguissa. Il centrocampista ha giocato solo 45′ contro il Frosinone, partendo dalla panchina a causa di problemi fisici nei giorni precedenti. Adesso, da quanto trapela dall’infermeria del Napoli, Anguissa avrebbe recuperato in toto e sarebbe quindi pronto a indossare nuovamente la maglia da titolare degli azzurri. Garcia per quanto riguarda il campo può quindi ritenersi molto soddisfatto, mentre attende gli ultimi colpi di mercato per puntellare una rosa che, come dimostrato a Frosinone, è già ampiamente competitiva e pronta a difendere lo Scudetto.