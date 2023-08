Nuovo assalto: l’ex Juve nel mirino del Napoli

Il Napoli sempre attento sul mercato. Potrebbero cambiare ancora gli scenari: gli azzurri hanno l’ex Juve nel mirino

Il Napoli all’indomani della bella vittoria di Frosinone è tornato subito a lavoro in vista dei prossimi impegni, in primis la partita contro il Sassuolo. Intanto continua a muoversi il mercato, dalle parti di Castel Volturno. In queste ore è atteso l’arrivo di Gabri Veiga, l’acquisto top dell’estate azzurra. Il centrocampista, tra i principali talenti del calcio iberico, si candida subito a diventare una delle pedine più importanti del nuovo Napoli di Rudi Garcia. Che da parte sua si gode gli azzurri, anche quelli rimasti, su tutti Osimhen e Zielinski.

Da qui al prossimo primo settembre è lecito ancora attendersi qualche movimento. Forse soprattutto in uscita. A questo proposito, per non farsi trovare impreparato il Napoli ha già pronte le prossime mosse. Una di queste comprende anche un ex Juve.

Napoli, nuovo assalto: può arrivare un ex Juve

Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ha fatto il punto sulla situazione mercato del Napoli. Parlando soprattutto delle uscite. I principali indiziati a salutare sono Diego Demme ed Hirving Lozano. Per il primo si parla di ritorno in Germania, per il messicano invece la situazione è diversa. Contratto in scadenza nel 2024, un trasferimento in MLS già saltato e nuovi ammiccamenti rendono il Chucky sempre più lontano dai partenopei.

Ora su Lozano si sono fiondati gli arabi dell’Al-Ahli. L’affare può andare in porto anche dopo il 1 settembre: in Saudi Pro League è possibile chiudere trattative fino al 7 dello stesso mese. Certo, una cessione a mercato chiuso, metterebbe in difficoltà i partenopei, ma Meluso ha già pronta la contromossa: Riccardo Orsolini.

Dalle parti di Castel Volturno, Orsolini è un profilo che piace da sempre. Al Bologna in questi anni ha fatto bene e si è guadagnato anche la Nazionale. Ha un contratto in scadenza nel 2024 ed una situazione di stallo coi felsinei circa il rinnovo. Potrebbe essere il colpo del Napoli già a gennaio, qualora Lozano salutasse col mercato italiano chiuso.

E il fatto che l’ex Juve sia a scadenza lo rende particolarmente appetibile: il Napoli dovrebbe trovare solo la quadra per l’ingaggio del funambolo di Ascoli Piceno. Che potrebbe arrivare nel mercato invernale, dietro il versamento di un piccolo compenso, o a giugno 2024, alla naturale scadenza del suo contratto col Bologna. Tutto dipenderà dagli sviluppi legati a Lozano, la cui epopea in terra azzurra è ormai ai titoli di coda. Il Napoli ha Orsolini nel mirino.