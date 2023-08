Assalto in casa Lazio, il Napoli prepara il colpo

Dopo l’ottimo esordio in campionato il Napoli continua a pensare anche al calciomercato: occhi su un top player della Lazio

Comincia alla grande il nuovo percorso di Rudi Garcia al Napoli che, grazie alla vittoria ottenuta sul campo del Frosinone per 1-3, conquista i primi 3 punti del suo campionato. Il prossimo impegno di Serie A in ordine cronologico sarà contro il Sassuolo di Alessio Dionisi allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri guidati da capitan Di Lorenzo giocheranno per la prima volta davanti al loro pubblico con la maglia con il tricolore sul petto.

Ma le vicende legate al rettangolo di gioco non sono l’unica preoccupazione attuale della società: l’area sportiva, infatti, continua a monitorare attentamente anche le diverse trattative di mercato. Agli acquisti di Natan e Cajuste si aggiungerà molto presto quello di Gabri Veiga dal Celta Vigo, ma il centrocampista spagnolo – che verrà acquistato per circa 36 milioni di euro – potrebbe non essere l’ultimo colpo di mercato firmato Mauro Meluso.

Niente rinnovo, futuro in bilico alla Lazio: idea Felipe Anderson per il Napoli

Il riferimento è soprattutto alla possibile cessione di Hirving Lozano, con le sirene arabe che sono tornate a suonare per il messicano. Al suo posto i partenopei valutano il nome di Lindstrom dell’Eintracht Francoforte per il quale serve però una cifra tra i 25 e i 30 milioni. Poi c’è il capitolo rinnovi che nelle prossime settimane vedrà protagonisti Zielinski e, soprattutto, Osimhen.

Sempre in tema di rinnovo, chi deve decidere il proprio futuro è Felipe Anderson. Il calciatore brasiliano, classe ’93, di proprietà della Lazio, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e, nonostante la centralità nel progetto biancoceleste, potrebbe seriamente pensare di lasciare la capitale gratis al termine di questa stagione. Al momento, infatti, la trattativa per allungare l’accordo con la società capitolina non decolla.

Ecco allora entrare in gioco il Napoli di Aurelio De Laurentiis che è sempre molto attento alle possibili occasioni a parametro zero e potrebbe approfittare dell’eventuale mancato prolungamento tra Anderson e la Lazio. L’idea è di attendere la fine del contratto nel 2024 per prenderlo gratis, andando a rinforzare in maniera significativa uno dei reparti più importanti nella filosofia di gioco di Rudi Garcia.

Il brasiliano potrebbe innalzare il tasso qualitativo dell’out offensivo destro degli azzurri, rivelandosi un ottimo colpo per il 2024/2025. Felipe Anderson, infatti, garantirebbe un numero significativo di gol e assist al club partenopeo, oltre ad una esperienza italiana ed europea di grande livello.