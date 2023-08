Addio Lozano e 24 milioni: il Napoli mette la freccia

Hirving Lozano sempre in uscita. Il Napoli prepara l’affondo per il sostituto del messicano: tutti i dettagli

Dopo il debutto vincente a Frosinone, il Napoli torna a lavoro per preparare subito la prossima sfida. In una fase ancora di rodaggio per certi versi, a Garcia serve tempo e modo di poter trovare la quadra migliore. In terra ciociara le risposte sono arrivate eccome. Ma il Napoli sa e può far meglio, per questo il lavoro di queste ore è continuo. In attesa di sfide che gli azzurri vogliono vincere a tutti i costi per centrare gli obiettivi prefissati: scudetto bis e, se possibile, migliorare il cammino in Champions.

Molto passa dal mercato. In queste ultime settimane gli azzurri stanno tentando di puntellare alcuni reparti: il centrocampo in primis, con l’arrivo di Gabri Veiga ormai imminente. Qualcosa potrebbe ancora muoversi in avanti. In uscita c’è sempre Hirving Lozano. Il Napoli, da par suo, avrebbe già individuato il sostituto del messicano. E nelle prossime ore qualcosa ancora può cambiare.

Addio Lozano: con 24 milioni il Napoli acquista il sostituto del Chucky

Hirving Lozano ha un contratto in scadenza nel 2024. Pare ormai scontato che non si giungerà ad alcun rinnovo. L’ex Psv, infatti, resta in uscita. Saltato l’affare con il Los Angeles in MLS, il messicano si è messo a disposizione di Rudi Garcia e ha completato il ritiro con il Napoli. Ma le sirene di mercato per lui non mancano: dalla patria ci sono gli ammiccamenti del Club America. E, manco a dirlo, qualcuno si è mosso dall’Arabia, in particolare l’Al-Alhi. Potrebbe dunque presto concludersi l’avventura del Chucky in azzurro. In quel caso il Napoli virerebbe su Jesper Lindstrøm.

Danese, ventitré anni, Lindstrøm è uno dei talenti dell’Eintracht Francoforte. In Bundesliga dal 2021, è capace di giocare su tutto il fronte offensivo, preferibilmente sull’esterno sinistro. Un giovane di assoluta prospettiva, di quelli che piacciono al Napoli e dal costo nemmeno troppo eccessivo.

Con Lozano in uscita, il Napoli ci pensa e riflette: secondo SportsTrack sarebbe già stata formalizzata una prima offerta da parte degli azzurri all’Eintracht di circa ventiquattro milioni. In attesa di capire il futuro di Lozano, su cui come si è detto ci sono sirene messicane ed arabe, gli azzurri provano a bruciare i tempi.

Piccola curiosità: sul profilo Instagram del giocatore compaiono tre bandiere. La prima è quella danese, che è la nazionalità del giocatore. C’è poi una bandiera svedese, connessa probabilmente a legami di sangue. Una terza è spuntata nelle ultime ore: quella italiana, su cui francamente non si possono avanzare ipotesi extra-campo. Che sia un indizio? Il Napoli è lì, pronto a mettere la freccia sulla fascia.