Ok in arrivo, la cessione arriva per una cifra a sorpresa

Il Napoli pensa a sfoltire la rosa. In arrivo l’ok per una cessione: il calciatore lascerà gli azzurri per una cifra a sorpresa

Gli azzurri sono a lavoro per la sfida di Frosinone, prima gara del campionato per la squadra allenata da Rudi Garcia. La stagione comincia ufficialmente oggi 19 agosto, con la sfida contro la squadra allenata da Eusebio Di Francesco, al suo ritorno in Serie A dopo la promozione dello scorso anno. Nel mentre però il mercato continua a tenere banco dalle parti di Napoli. Meluso ed il suo staff lavorano senza sosta per gli ultimi rinforzi e, ovviamente, per le cessioni.

Nelle ultime ore si è registrata il passo decisivo per Gabri Veiga, ormai virtualmente un calciatore del Napoli con il suo arrivo per le visite mediche che potrebbe esserci già domenica. Nel mentre si continua a lavorare per piazzare gli esuberi. Per un calciatore partenopeo è in arrivo l’ok per la cessione. Il club partenopeo incasserà una cifra a sorpresa.

Cessione in arrivo: via da Napoli per una cifra a sorpresa

Tra gli esuberi del Napoli c’è anche Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco, ex Lipsia, è in uscita da almeno un paio di stagioni. Da protagonista con Gattuso, che lo volle fortemente per rilanciare il Napoli, nel 2020, a relegato in panchina per Spalletti – che lo ha usato pochissimo – e pare anche per Garcia, che avrebbe dato il via libera per la cessione, a cui il Napoli sta lavorando in queste ore. Se non si farà, se ne riparlerà a gennaio. Quel che è certo è che Demme è, in uscita, il primo della lista.

Per lui è probabile un ritorno in Germania, anche per motivi personali e familiari. Su di lui si registra l’attenzione dell’Hertha Berlino: la squadra della capitale avrebbe individuato in Demme il rinforzo ideale. Lo riporta il quotidiano tedesco Berliner Kurier. Tre anni dopo l’ultima volta, le porte della Bundesliga potrebbero riaprirsi per Demme.

Il Napoli, pur di cedere Demme, sarebbe disposto anche ad abbassare le sue richieste: gli azzurri lo lascerebbero partire anche per una cifra vicina al milione di euro, ben minore rispetto ai sei che gli azzurri chiedevano ad aprile. Demme, da parte sua, si ridurrebbe anche l’ingaggio per favorire l’affare. Ci sono le condizioni per chiudere la trattativa.

Un unico problema tra Demme e Berlino: il club è in piena crisi finanziaria, non ha soldi e non può comprare prima ancora di cedere. Per questo l’Hertha sta lavorando alla cessione di Dodi Lukebakio. Solo dopo potrà sbloccarsi l’arrivo di Demme.